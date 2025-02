Confrontation entre Scholz et Merz sur la collaboration avec l'AfD. Le leader conservateur nie toute alliance, tandis que le chancelier l'accuse d'avoir « brisé un tabou » en présentant des textes soutenus par l'extrême droite au parlement.

Le chancelier Olaf Scholz et le politicien conservateur de la CDU Friedrich Merz sont candidats aux législatives allemandes du 23 février. Ils se sont affrontés dimanche soir lors d'un premier duel télévisé. Photo: MICHAEL KAPPELER / POOL

ATS Agence télégraphique suisse

Le chancelier allemand Olaf Scholz a reproché dimanche à son rival conservateur Friedrich Merz d'avoir «trahi sa parole» en acceptant le soutien de l'AfD. Lors de ce premier duel TV, M. Merz a réaffirmé son refus de toute coopération avec le parti d'extrême droite.

M. Merz a réaffirmé dimanche que son parti chrétien-démocrate (CDU) ne nouerait jamais d'alliance avec l'Alternative pour l'Allemagne (AfD). «Je tiens à préciser une fois de plus que nous ne ferons pas cela», a-t-il déclaré. Il a déclaré qu'"il n'y a pas de terrain d'entente» possible entre sa formation et l'AfD.

Le chancelier Olaf Scholz a lui reproché au candidat de la CDU d'avoir présenté au parlement des textes pour durcir la politique migratoire, avec le soutien de l'extrême droite. Le dirigeant social-démocrate a estimé que la manoeuvre de M. Merz a «brisé un tabou» dans la politique allemande et qu'il a «perdu confiance» dans les engagements de son adversaire.