1/8 Ils ont siégé ensemble au gouvernement pendant trois ans (de gauche à droite): Robert Habeck (Vert-e-s), Olaf Scholz (SPD) et Christian Lindner (FDP). Photo: Imago

Sven Altermatt

Qui l'a inventé? Les Suisses! La campagne électorale bat son plein en Allemagne. Le 23 février, le Bundestag sera renouvelé. On promet beaucoup au peuple, les partis ont présenté des programmes électoraux complets. Ce qui est surprenant: on y fait sans cesse référence à la Suisse, et ce de l'extrême gauche à l'extrême droite.

Blick s'est penché sur les programmes des partis – et documente les idées que les partis veulent copier des Suisses.

Le SPD (Parti social-démocrate)

« «En Suisse, on ne laisse plus entrer de nombreux ICE (InterCityExpress) en provenance d'Allemagne, car ils menacent la ponctualité du réseau suisse. Cela peut faire sourire, mais ce n'est pas bon. Nous voulons à nouveau être fiers de notre chemin de fer.» »

C'est un sujet récurrent: la Deutsche Bahn se bat de manière chronique contre les retards et les problèmes d'infrastructure. Le réseau ferroviaire suisse est en revanche considéré comme fiable, ponctuel et bien aménagé. Un idéal pour les sociaux-démocrates.

«Nous nous battons pour des chemins de fer ponctuels et une bonne mobilité pour tous», écrit le chancelier en exercice Olaf Scholz (SPD) dans son programme. Seulement, une partie du problème réside dans le fait que la politique a longtemps négligé les investissements. Et après tout, le SPD est présent au gouvernement depuis 1998 — avec seulement quatre ans d'interruption.

Le FDP (Parti libéral démocrate)

« «Selon le modèle suisse, les fonds de la prévoyance vieillesse d'entreprise doivent pouvoir être utilisés pour l'acquisition d'une propriété — une source de financement supplémentaire et flexible.» »

En Suisse, les fonds des caisses de pension peuvent être utilisés, sous certaines conditions, pour la construction ou l'achat d'un logement. Cela est possible si la maison est utilisée par le propriétaire. Le chef du parti, Christian Lindner, veut également rendre cela possible en Allemagne.

La propriété du logement est essentielle pour la constitution d'un patrimoine et la prévoyance vieillesse, écrit le parti. «Nous voulons que le rêve de devenir propriétaire puisse devenir une réalité pour davantage de personnes.» Le retrait anticipé du deuxième pilier comporte certains risques, car il diminue les rentes — mot-clé: pauvreté des personnes âgées.

BSW (Alliance Sahra Wagenknecht)

« «Nous avons besoin d'un surveillant des prix sur le modèle suisse, afin de rendre transparentes les marges bénéficiaires élevées de certains acteurs du marché et, si nécessaire, d'agir contre elles.» »

En Suisse, le surveillant des prix est une institution. Il est chargé de veiller à ce que l'Etat et les entreprises ne pratiquent pas de prix et de taxes excessifs. Le titulaire du poste actuellement Stefan Meierhans — est nommé par le Conseil fédéral. L'alliance Sahra Wagenknecht (BSW) souhaite un poste similaire pour l'Allemagne.

Par ailleurs, le parti, dont Sahra Wagenknecht est la figure de proue, s'occupe également des transports publics et souhaite un «concept cadencé sur le modèle suisse». Cette exigence seule est déjà mise en œuvre: en Allemagne, l'horaire cadencé est introduit par étapes — plusieurs décennies sont prévues à cet effet.

Die Linke

« «Afin de rendre les importants besoins d'investissement de l'infrastructure de transport indépendants du budget fédéral annuel, nous proposons la création d'un fonds d'infrastructure couvrant tous les modes de transport, sur le modèle suisse.» »

La gauche regarde également vers la Suisse en ce qui concerne le thème des transports, mais devient déjà plus concrète. Ils sont convaincus qu'une solution de fonds permettrait d'asseoir les investissements dans les routes et les voies ferrées sur une base plus stable. En Suisse, les projets routiers et ferroviaires sont financés par des caisses spéciales: fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) et le financement spécial pour la circulation routière (FSCR). L'infrastructure ferroviaire est financée par le fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF). La Confédération et les cantons alimentent ces pots, auxquels s'ajoutent d'autres recettes. Cela donne une plus grande sécurité de planification, indépendamment de la caisse de l'Etat.

AfD (Alternative pour l'Allemagne)

« «Nous demandons des référendums sur le modèle suisse pour l'Allemagne également. Car la souveraineté populaire illimitée a assuré à l'Etat fédéral une position de pointe continue en matière de prospérité, de paix et de liberté.» »

Une grande partie de ce que demande l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) avec sa candidate à la chancellerie Alice Weidel «est depuis longtemps une réalité en Suisse». Cela se voit également dans le programme électoral actuel: le parti demande plus de démocratie directe sur le modèle de la Suisse. Il insiste sur la multiplication des référendums et veut introduire des initiatives. Dans son programme, l'AfD ne précise pas sur quels thèmes il aimerait faire voter.

Les électeurs libres

« «Ce n'est pas toujours le fournisseur le moins cher qui est le meilleur, mais par exemple le deuxième moins cher ou le plus rapide —modèle de procédure d'adjudication suisse.» »

Les désagréments des chantiers! Lorsque de nouvelles routes sont construites ou des rails posés en Allemagne, il y a souvent des retards. Les Freie Wähler (électeurs libres) — dont le candidat principal Hubert Aiwanger, veut entrer pour la première fois au Bundestag — proposent donc toute une série de mesures. L'une d'entre elles: de nouvelles règles pour l'attribution des marchés publics. Le prix ne doit plus être la maxime suprême. D'autres critères doivent devenir plus importants. En Suisse, les marchés publics ont été réformés en conséquence.

Et les autres?

Les partis de l'Union CDU(Union chrétienne-démocrate d'Allemagne) /CSU ( Union chrétienne-sociale de Bavière) avec leur candidat principal Friedrich Merz, ne font pas référence à la Suisse. Dans leur programme électoral, ils soulignent toutefois explicitement qu'ils veulent renforcer la coopération avec la Suisse. Dans le programme des Vert-e-s de Robert Habeck, la Suisse n'est pas du tout mentionnée.