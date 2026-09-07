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Poste électrique en feu à Berlin
Nouvel incendie suspect en pleine vague de sabotages en Allemagne

Un poste électrique a pris feu lundi matin à Berlin, endommageant un chantier voisin. La police allemande cherche à établir si cet incident est lié à une série de sabotages récents visant des infrastructures critiques.
Publié: 09:39 heures
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Dernière mise à jour: 09:48 heures
Le feu s'est déclaré dans le centre-ville de la capitale
Photo: RMS
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AFP Agence France-Presse

Un poste électrique a été légèrement endommagé par un incendie à Berlin tôt lundi matin, a indiqué la police, qui enquête pour savoir s'il s'agit d'une énième tentative de sabotage du réseau électrique allemand. Selon les autorités, le feu s'est déclaré dans le centre-ville de la capitale, où un chantier ainsi qu'une «partie du poste électrique» ont été endommagés, a indiqué la police de Berlin sur son canal Whatsapp.

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L'alimentation électrique n'est pas perturbée, a ajouté la police, qui mène désormais une enquête, avec l'aide de l'exploitant du réseau, afin de déterminer s'il s'agit d'un acte criminel ou d'un défaut technique.

Nombreuses tentatives de sabotage

L'incident intervient dans un contexte tendu après la multiplication des attaques et des tentatives de sabotage contre le réseau électrique du pays, certaines imputés à des militants de gauche ou écologistes, d'autres à la Russie.

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Ces derniers jours, des installations électriques ont notamment été visés dans les Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ouest) et du Brandebourg (est). La police recherche un homme de 48 ans, qualifié par les autorités allemandes de militant «extrémiste» du climat, est suspecté d'en être l'auteur. Il a transmis deux lettres de revendication aux médias.

La police enquête également sur deux tentatives de sabotages en Saxe (est), après avoir découvert vendredi des engins explosifs artisanaux à proximité de lignes à haute tension.

Moscou dans le viseur

Ces derniers mois, l'Allemagne a été confrontée à des attaques répétées contre ses infrastructures, certaines ayant été revendiquées par des militants d'extrême gauche. Le 3 janvier, l'incendie criminel d'une installation électrique revendiqué par le groupe «Vulkangruppe» ("le groupe Volcan") avait plongé dans le noir plus de 100'000 personnes à Berlin. L'enquête est à la peine depuis.

Cette salve d'actes de sabotage a encore accentué le climat de vigilance vis-à-vis des infrastructures critiques du pays, déjà exacerbé par les actes de sabotage et d'espionnage dont Berlin accuse Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine.

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