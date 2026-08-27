Deux personnes ont été tuées dans un lycée près de Berlin. Un jeune homme de 19 ans est soupçonné d'avoir tué son ex-petite amie et un homme de 30 ans. La police a arrêté un suspect. L'incident s'est produit jeudi à 13h45.

AFP Agence France-Presse

Deux personnes ont été tuées dans un lycée près de Berlin, affirment jeudi des médias régionaux, et la police a annoncé sur le réseau social X avoir arrêté un suspect. Selon la radio-télévision publique RBB et le journal régional MAZ, un jeune homme de 19 ans aurait tué son ex-petite amie de 18 ans.

Un homme de 30 ans aurait été tué alors qu'il tentait d'empêcher l'auteur de passer à l'acte. Un homme «lié aux faits, selon les informations actuelles» a été arrêté, a déclaré sur X la police de l'Etat régional du Brandebourg, voisin de Berlin. «Nous sécurisons actuellement les lieux», poursuit cette même source, précisant que les secours sont aussi sur place. Contactée par l'AFP, la police du Brandebourg n'a pas voulu donner davantage de détails. Selon les médias, les autorités ont été alertées vers 13H45 (11H45 GMT).

L'école restera ouverte vendredi

«Compte tenu de l'enquête en cours, nous ne pouvons pas, à ce stade, fournir d'informations sur les circonstances concrètes et le déroulement des faits», a déclaré le directeur de l'établissement Michael Kunz à la MAZ. Il ajoute que les cours seront annulés vendredi mais l'école restera ouverte aux élèves qui souhaitent venir.

Son établissement regroupe un lycée général, un lycée professionnel ainsi qu'un collège, selon son site internet. L'Allemagne a connu ces dernières années plusieurs attaques dans des écoles et sur des marchés qui ont traumatisé le pays. En juillet, un adolescent de 16 ans a blessé grièvement au couteau deux collégiennes de 13 ans dans un établissement scolaire du secondaire à Schongau, en Bavière (sud).



