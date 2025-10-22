DE
Opération XXL en cours
La police allemande aurait tiré a balles réelles... sur des soldats

La police allemande aurait apparemment tiré sur des soldats lors d'un exercice en Bavière. Une importante opération est en cours.
Publié: il y a 31 minutes
Un exercice militaire a apparemment très mal tourné en Allemagne.
Une importante opération policière est en cours dans le Land allemand de Bavière. Selon les informations du quotidien «Bild», la police aurait ouvert le feu avec de véritables munitions sur des soldats au cours d’un exercice.

Les forces de l’ordre ont été déployées en nombre sur place, mais les circonstances exactes de l’incident demeurent floues. Un porte-parole de la police s'est contenté de déclarer à «Bild»: «Je peux pour l’instant seulement confirmer l’intervention. Il faut attendre d’autres informations.»

Un soldat hospitalisé

D’après «Bild», des policiers militaires de la Bundeswehr menaient un exercice à Erding, en Bavière. Des habitants auraient alors signalé la présence de personnes cagoulées et armées rôdant autour de plusieurs granges. La police régionale a aussitôt été alertée.

A leur arrivée, les soldats auraient cru que la présence des policiers faisait partie de leur entraînement et auraient tiré avec des munitions d’exercice. Les agents auraient répliqué avec de vraies balles.

Un grave malentendu

Un soldat a été blessé lors de l’échange. Hospitalisé, il aurait été atteint d’une balle qui aurait rebondi sur son visage, précise «Bild». Le journal ajoute que la police était pourtant informée de la tenue de cet exercice. Les raisons de ce malentendu restent, pour l’heure, inconnues.

