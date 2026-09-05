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Scrutin en Saxe-Anhalt
Des milliers de manifestants protestent contre l'AfD

Des milliers de personnes ont manifesté le 5 septembre à Magdebourg pour défendre la démocratie, à la veille d'élections en Saxe-Anhalt où l'extrême droite pourrait remporter une victoire historique.
Publié: 15:24 heures
Des milliers de personnes ont manifesté le 5 septembre à Magdebourg pour défendre la démocratie
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Quelques milliers de personnes manifestaient samedi à Magdebourg pour «la démocratie», a constaté un journaliste de l'AFP, la veille d'un scrutin en Saxe-Anhalt (est) où l'extrême droite allemande devrait remporter une victoire historique.

Organisé par un collectif d'associations baptisé «Saxe-Anhalt. Ouverte sur le monde», cette manifestation rassemblait des personnes de tout âge, qui convergeaient vers la cathédrale de cette ville d'ex-RDA, où discours et concerts étaient prévus.

«Une vie meilleure sans nazis»

Certains agitaient des drapeaux arc-en-ciel ou brandissaient des pancartes proclamant «davantage d'amour, moins de haine», «une vie meilleure sans nazis», ou encore que «la pomme de terre est aussi d'origine étrangère». Favorite des sondages, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti antimigrants, russophile et favorable à Donald Trump, devrait remporter les élections de cet Etat régional de 2,1 millions d'habitants.

L'AfD ambitionne de prendre la tête de ce Land, ce qui serait une percée inédite dans l'Allemagne depuis 1945, mais elle n'est pas assurée d'obtenir la majorité absolue qui lui assurerait le pouvoir. Jusqu'ici, tous les partis ont exclu de gouverner avec l'extrême droite, à l'exception du parti de gauche prorusse BSW, dont les membres sont partagés sur cette question.



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