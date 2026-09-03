L'Algérie va transformer une caserne du Tanezrouft, désert hostile du Sahara, en prison de haute sécurité pour les barons de la drogue. Un nouvel organisme spécialisé dans la lutte antidrogue sera aussi créé.

L'Algérie va emprisonner les barons de la drogue dans un désert

L'Algérie va emprisonner les barons de la drogue dans un désert

L'une des régions les plus inhospitalières de la planète

ATS Agence télégraphique suisse

L'Algérie va transformer une caserne militaire située dans le désert du Tanezrouft, l'une des régions les plus inhospitalières de la planète, en prison de haute sécurité destinée aux trafiquants de drogue, a annoncé mercredi la présidence algérienne. Le trafic de stupéfiants est en plein essor dans le pays.

La décision a été prise lors d'une réunion du haut conseil de sécurité présidée par le chef de l'Etat Abdelmadjid Tebboune. La future prison sera réservée aux «barons de la drogue et aux trafiquants», selon un communiqué de la présidence, qui n'a pas donné d'autres détails.

Les autorités ont également décidé de créer un organisme sécuritaire spécialisé dans la lutte antidrogue, sur le modèle d'agences existant dans plusieurs pays, notamment la Drug Enforcement Administration (DEA) aux Etats-Unis.

«Pays de la soif»

Selon des chiffres attribués à l'office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT), l'Algérie, un pays de près de 46 millions d'habitants avec quelque 6400 kilomètres de frontières terrestres, comptait en 2024 plus de trois millions de toxicomanes.

Les autorités annoncent régulièrement des saisies d'ampleur. Le 21 août, elles ont indiqué avoir intercepté plus de 10 millions de capsules de prégabaline, une substance psychotrope, ainsi que plus de 33 kilogrammes de cocaïne, présentés comme une saisie record.

Situé dans l'extrême sud-ouest algérien, à la frontière du Mali, le Tanezrouft est un désert quasi inhabité où les températures peuvent dépasser 50 degrés Celsius en été. Surnommé le «pays de la soif», il est considéré comme l'une des zones les plus reculées et hostiles du Sahara.