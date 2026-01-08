Un homme de 54 ans est mort jeudi dans d'importantes inondations en Albanie. Dans la région de Durrës, 500 personnes ont dû être évacuées.

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme a péri en Albanie dans les inondations provoquées par de fortes pluies et des chutes de neige. Des centaines de personnes ont été contraintes à quitter leur foyer dans plusieurs localités du pays, ont annoncé jeudi les autorités.

Il s'agit du premier Albanais à avoir trouvé la mort dans ces intempéries qui frappent l'ensemble des Balkans. Une vague de froid s'est abattue sur une grande partie de l'Europe.

500 personnes évacuées

La police albanaise a expliqué que le cadavre d'un homme de 54 ans avait été repêché jeudi dans un canal d'irrigation dans la région de Durrës (centre-ouest), l'une des plus touchées par les inondations. Environ 500 personnes ont été évacuées dans la matinée dans plusieurs localités de cette zone, après la crue d'une rivière, l'Erzen.

Plus tôt cette semaine, quelque 200 familles avaient déjà dû quitter leur domicile dans la région de Durrës. Au total, 800 maisons et autres bâtiments ont été inondés.

Jeudi matin, le ministère de la Défense et l'Agence nationale de gestion des situations d'urgence ont ordonné l'évacuation d'une partie de la population de Novosela, dans la région de Vlora (sud-ouest), après le débordement d'un autre cours d'eau, la Vjosa.

De nombreux glissements de terrain

Les précipitations abondantes ont causé un grand nombre de glissements de terrain en Albanie, selon la police. Tous les autres pays des Balkans ont été victimes de ces intempéries depuis dimanche.

Une femme est morte lundi en Bosnie, à Sarajevo, après avoir été blessée par un arbre qui est tombé sous le poids de la neige. Un grand nombre d'habitations proches des rivières en crue ont été envahies par les eaux en Bosnie, en Serbie, au Monténégro, au Kosovo et en Macédoine du Nord. Plusieurs localités ont décrété l'état d'urgence.

Jeudi, plusieurs zones de l'est et de l'ouest de la Serbie subissaient des coupures d'électricité en raison des pannes sur le réseau provoquées par des chutes de neige, selon le gouvernement. Les services météorologiques annoncent pour les prochains jours une chute des températures dans les Balkans et une poursuite des fortes pluies.