Les familles des victimes de l'accident du Boeing 747 d'Air India exigent la divulgation immédiate du contenu des boîtes noires. Elles affirment que tout retard entamerait la confiance dans l'enquête sur cette tragédie qui a fait 260 morts en juin.

Les familles des victimes de l'accident du Boeing 747 d'Air India, qui a fait 260 morts en juin, ont demandé la divulgation immédiate du contenu des boîtes noires de l'appareil, notamment l'enregistrement des conversations à bord du cockpit, affirmant que tout retard entamerait la confiance dans le sérieux de l'enquête.

L'alimentation en kérosène de l'avion s'est coupée après son décollage de la ville d'Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde, selon un rapport du Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens (AAIB). Quelques instants plus tard, l'appareil, à destination de Londres, s'écrasait sur un quartier de la ville.

Le rapport ne tirait aucune conclusion et n'attribuait aucune responsabilité dans l'accident, mais il révélait que dans l'enregistrement des conversations dans le cockpit, l'un des pilotes avait demandé à l'autre pourquoi il avait coupé l'alimentation en carburant. Le deuxième pilote a répondu qu'il ne l'avait pas fait.

«Nous demandons formellement la divulgation immédiate de l'enregistreur vocal du cockpit et de l'enregistreur des données du vol, (soit) la boîte noire», a déclaré Imtiaz Ali Sayed, membre de la famille de plusieurs victimes. «Ces appareils contiennent des informations vitales qui peuvent révéler la vérité derrière cette tragédie horrible», a-t-il ajouté dans un communiqué adressé aux medias.

«Chaque jour sans réponses augmente le douleur»

Imtiaz Ali Sayed, qui a perdu sa femme et leurs deux enfants tués dans la catastrophe et son frère, a indiqué qu'il s'exprimait au nom de 60 familles «qui partagent la même douleur et les mêmes questions sans réponse». «Chaque jour sans réponses augmente le douleur des pertes (que nous avons subies) et érode la confiance du public dans la sécurité aérienne», a-t-il ajouté.

Certaines familles envisagent une action en justice contre Air India et Boeing, le constructeur américain de l'avion, a déclaré leur avocat. Mike Andrews, du cabinet d'avocats américain Beasley Allen, qui représente 65 familles d'Inde et de Grande-Bretagne, a rencontré vendredi les proches des victimes à Vadodara, au sud d'Ahmedabad, après avoir visité les lieux de la catastrophe.

«Supposons que l'enregistreur des données du vol et l'enregistreur des conversations dans le cockpit indiquent qu'il y a une défectuosité relative à l'avion ... Dans ce cas les options sont de déposer une plainte pour produit défectueux ou responsabilité du produit aux Etats-Unis», a-t-il déclaré à la presse. Un total de 241 personnes à bord de l'avion avaient trouvé la mort le 12 juin, 19 autres personnes au sol.