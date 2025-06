La Chambre des représentants américaine a approuvé la révocation de 9,4 milliards de dollars de fonds fédéraux. Cette décision, soutenue par la Maison-Blanche et la commission DOGE d'Elon Musk, affecte notamment l'USAID et les médias publics NPR et PBS.

Le président américain s'est félicité de «récupérer 9,4 milliards de dollars de fonds destinés à une aide étrangère gaspilleuse». Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

ATS Agence télégraphique suisse

La chambre américaine des représentants, à majorité républicaine, a approuvé de justesse jeudi la révocation de plus de 9,4 milliards de dollars de fonds publics fédéraux déjà alloués, sous l'impulsion de la Maison-Blanche et de la commission DOGE d'Elon Musk. Les fonds étaient destinés notamment à l'agence d'aide au développement USAID et aux médias publics NPR et PBS.

La chambre basse du congrès américain a passé le texte par 214 voix contre 212, deux élus républicains ayant changé leur «non» initial après des discussions dans l'hémicycle avec leur chef, le «speaker» Mike Johnson.

«Sous la direction du président Trump, votre argent de contribuables n'est à présent plus gaspillé», a affirmé Mike Johnson dans un communiqué après le vote, qui intervient quelques jours après la querelle tonitruante entre Elon Musk et Donald Trump, qui a conclu l'implication de l'homme le plus riche au monde dans les affaires de l'Etat fédéral.

Dossier au Sénat

Le Sénat, également à majorité républicaine, doit à présent approuver à son tour la révocation de ces fonds, effectuée à la demande de la Maison-Blanche.

Le président américain Donald Trump s'est félicité sur son réseau social Truth Social de ce texte qui permet de «récupérer 9,4 milliards de dollars de fonds destinés à une aide étrangère gaspilleuse», avant de s'attaquer à la radio NPR et à la chaîne de télévision PBS, «hautement biaisées» selon le président républicain, et qui risquent de perdre 1,1 milliard de dollars qui leur étaient destinés.

«Aide étrangère gaspilleuse»

«NPR et PBS sont un désastre d'extrême gauche et à 1000% contre le parti républicain», a accusé le président de 78 ans. Il avait signé un décret au début mai ordonnant de «cesser le financement» des deux médias publics. NPR a récemment attaqué en justice la mesure.

La constitution américaine dispose que le congrès possède seul le pouvoir d'allouer les fonds publics fédéraux. Le texte adopté à la chambre des représentants vise ainsi à donner force de loi aux coupes identifiées par DOGE et demandées par la Maison-Blanche, alors que ces fonds avaient déjà été approuvés précédemment par le congrès.

Parmi eux, 8,3 milliards de dollars étaient alloués à l'aide à l'étranger via USAID. L'agence fut l'une des premières cibles de DOGE et a depuis été quasiment démantelée.