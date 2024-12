Un homme a été exécuté en Iran pour l'agression d'une soixantaine de femmes

L'Iran est l'un des pays qui commet le plus d'exécutions. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités iraniennes ont exécuté mercredi un homme reconnu coupable de l'agression de près d'une soixantaine de femmes à Téhéran, selon l'agence officielle de l'Autorité judiciaire.

L'accusé «a blessé 59 femmes et jeunes filles avec un poinçon et semé la terreur à Téhéran», a indiqué Mizan, précisant que certaines agressions remontent à 2018. Le poinçon est un outil métallique qui sert à perforer des matériaux durs.

L'âge et la date d'arrestation de l'individu n'ont pas été précisés. D'après le pouvoir judiciaire, l'homme en question se déplaçait à moto, le visage couvert, et agressait ses victimes par-derrière.

Un pays où la peine de mort est loi

L'Iran est le pays qui procède au plus grand nombre d'exécutions par an après la Chine, selon l'organisation de défense des droits humains Amnesty International. Aucun chiffre officiel n'est disponible. L'Iran maintient la peine de mort pour plusieurs crimes, notamment le trafic de drogue et les meurtres mais aussi les viols et agressions sexuelles.

En septembre, deux personnes condamnées pour un vol à main armée et le meurtre d'un policier avaient été exécutées.