Kemi Seba a été arrêté en Afrique du Sud, où une procédure d'extradition vers le Bénin est en cours. Accusé de soutenir une tentative de coup d'Etat, il est aussi poursuivi pour incitation à la rébellion et entrée illégale au Zimbabwe.

L'influenceur panafricaniste Kemi Seba, recherché par le Bénin, a été arrêté en Afrique du Sud

L'influenceur panafricaniste Kemi Seba, recherché par le Bénin, a été arrêté en Afrique du Sud

Connu pour ses positions radicales contre la France

AFP Agence France-Presse

L'influenceur panafricaniste Kemi Seba, visé par un mandat d'arrêt au Bénin qui l'accuse d'avoir soutenu la tentative de coup d'Etat de décembre, a été arrêté en Afrique du Sud où il fait l'objet d'une «procédure d'extradition en cours», a annoncé la police locale jeudi.

A la tête de l'ONG baptisée «Urgences panafricanistes» et connu pour ses diatribes radicales contre la France et les pouvoirs africains alliés de Paris, il a été arrêté lundi, en compagnie d'un fils, pour des «faits présumés de facilitation d'entrée illégale au Zimbabwe via le fleuve Limpopo», selon le communiqué de la police sud-africaine.

De son vrai nom, Stellio Gilles Robert Capo Chichi, Kemi Seba, compte 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux et se trouve poursuivi au Bénin pour «apologie de crimes contre la sûreté de l'État et incitation à la rébellion».