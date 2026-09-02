Un tribunal maltais a acquitté Yorgen Fenech, accusé d'avoir commandité le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia en 2017. La famille dénonce un déni de justice et réclame des réformes institutionnelles.

Un magnat acquitté à Malte: la famille de la journaliste crie au déni de justice

Un magnat acquitté à Malte: la famille de la journaliste crie au déni de justice

AFP Agence France-Presse

Un tribunal maltais a acquitté mercredi le magnat Yorgen Fenech, accusé d'avoir orchestré le meurtre brutal, en 2017, de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia, a indiqué sa famille dans un communiqué, déplorant un déni de justice.

L'homme d'affaires était accusé d'avoir commandité l'attentat à la voiture piégée qui a coûté la vie à Daphne Caruana Galizia, âgée de 53 ans, un événement qui avait bouleversé cette nation insulaire et suscité une vague de condamnations à l'échelle mondiale. Le jury populaire a délibéré pendant plus de huit heures et a décidé, par 8 voix contre 1, qu'il était innocent des accusations portées contre lui.

Article compromettant

Yorgen Fenech avait été arrêté fin 2019 à bord de son yacht alors qu'il tentait de quitter Malte. L'accusé, qui s'est défendu d'avoir commandité le meurtre de la journaliste, avait remporté en 2013 un contrat de plusieurs millions d'euros avec l'Etat maltais pour la construction d'une centrale électrique au gaz.

Selon l'acte d'accusation, l'homme d'affaires avait ordonné le meurtre de la journaliste parce qu'elle était sur le point de publier un article compromettant sur un de ses proches. Daphne Caruana Galizia avait creusé la partie maltaise de l'enquête journalistique sur les Panama Papers, et avait été à l'origine de révélations sur des scandales impliquant plusieurs proches du Premier ministre de l'époque, Joseph Muscat.

«Ses rêves ont été brisés»

Accusé d'avoir interféré et protégé des collaborateurs dans l'enquête sur le meurtre de la journaliste, Muscat avait annoncé fin 2019 sa démission – effective début 2020 –, sous la pression de manifestations quotidiennes. En octobre 2022, deux frères avaient été condamnés à 40 ans de prison chacun pour l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, reconnus coupables d'avoir fabriqué, posé et fait exploser la bombe ayant tué la journaliste près de son domicile.

Et en juin 2025 deux autres hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour avoir fourni l'explosif utilisé lors de l'attentat. «Yorgen Fenech a été acquitté de l'assassinat brutal de Daphne, neuf ans après qu'elle a été tuée, la privant ainsi de la justice qu'elle mérite. Nous restons reconnaissants envers toutes celles et tous ceux qui ont oeuvré pour que Fenech soit traduit en justice», a réagi la famille dans un communiqué envoyé dans la foulée du verdict.

«Cette journée aurait dû être celle de Daphne. Ses rêves et les nôtres ont été brisés lorsqu'elle a été assassinée devant le domicile familial, à l'âge de 53 ans seulement. Il est grand temps que tous ceux qui ont permis, facilité ou protégé ses meurtriers rendent des comptes», a poursuivi la famille.

Neuf ans après l'assassinat brutal de Daphne, les défaillances institutionnelles qui ont rendu son meurtre possible n'ont toujours pas été traitées ni corrigées. Notre pays n'a pas su protéger la vie de Daphne. Il se doit, par respect pour elle, d'empêcher que d'autres vies ne soient perdues», a conclu la famille dans son communiqué.



