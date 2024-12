Le fondateur de la célèbre marque de vêtements Mango est décédé. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Arrivé de Turquie à l'adolescence en Espagne où il a fondé la marque de vêtements Mango, l'un des plus importants groupes d'Europe dans le secteur de l'habillement, Isak Andic est mort samedi «dans un accident».

«C'est avec un profond regret que nous annonçons la mort brutale d'Isak Andic, notre président du conseil d'administration non exécutif et le fondateur de Mango, dans un accident survenu samedi», a déclaré dans un communiqué Toni Ruiz, le directeur général de cette société.

Chute en montagne

Il n'a pas fourni d'autres détails sur les circonstances dans lesquelles cet homme de 71 ans a péri mais la presse espagnole affirme qu'il a fait une chute au cours d'une randonnée avec plusieurs membres de sa famille près de Barcelone, en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne.

«Isak a été un exemple pour nous tous. Il a consacré sa vie à Mango, laissant une marque indélébile grâce à sa vision stratégique, son leadership inspirant et son engagement indéfectible envers les valeurs qu'il a lui-même inculquées à notre entreprise», a ajouté Toni Ruiz.

Né à Istanbul

Né en 1953 à Istanbul, Isak Andic s'est installé à l'âge de quatorze ans à Barcelone avec sa famille. Il a ouvert en 1984 en compagnie de son frère aîné Nahman sa première boutique sur le Paseo de Gracia, la célèbre rue commerçante de cette ville. Et celle-ci a connu un immense succès.

L'Espagne venait de sortir d'une dictature de plusieurs décennies qui a pris fin avec la mort du général Francisco Franco en 1975 et les consommateurs étaient avides de vêtements plus modernes. Isak Andic «a vu que nous avions besoin de couleur, de style», avait expliqué le directeur mondial du commerce de détail de l'entreprise, Cesar de Vicente, dans un entretien avec l'AFP en mars 2024.

L'homme d'affaires a rapidement ouvert des dizaines d'autres magasins en Espagne puis à l'étranger, en commençant par deux pays voisins, le Portugal et la France, tous sous le nom de Mango, aujourd'hui le nom de l'un des principaux groupes internationaux dans son secteur, avec près de 2800 boutiques dans le monde entier et 15'500 employés, selon son site internet.

4,5 milliards de fortune

Comme son principal concurrent espagnol Inditex, un géant du prêt-à-porter propriétaire de la célèbre marque Zara, Mango s'efforce de rapidement adapter ses articles aux dernières tendances de la mode tout en proposant des prix abordables.

Cette société n'a qu'une seule marque et ne possède aucune usine, délocalisant sa production principalement vers la Turquie et l'Asie, pour fabriquer à moindre coût. Isak Andic «s'est rendu compte qu'avoir le même nom, avoir la même marque dans tous les magasins, rendrait le concept beaucoup plus fort», a à cet égard souligné Cesar De Vicente.

L'entrepreneur, qui s'exprimait peu dans les médias, était l'un des hommes les plus riches d'Espagne. Le magazine Forbes évalue sa fortune nette ainsi que celle de sa famille à 4,5 milliards de dollars.

«Un vide énorme»

«Son départ laisse un vide énorme», a commenté Toni Ruiz, insistant sur «ses qualités humaines, sa proximité et l'attention et l'affection qu'il a toujours témoignées et transmises à tout moment à toute l'organisation».

Le chef du gouvernement régional catalan, Salvador Illa, lui a rendu hommage en tant qu'"homme d'affaires engagé qui, par son leadership, a contribué à faire de la Catalogne une grande nation et à la faire connaître au monde».

«Il laisse une marque indélébile dans le secteur de la mode catalane et mondiale», a-t-il ajouté dans un message sur le réseau social X.