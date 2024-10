Mike Jeffries, ex-PDG d'Abercrombie & Fitch, arrêté pour trafic sexuel à New York. Des mannequins étaient recrutés pour des fêtes où ils consommaient drogues et alcool. Une conférence de presse est prévue à Brooklyn.

Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'ancien PDG de la marque de prêt-à-porter américaine Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, a été arrêté avec son compagnon et un autre suspect dans une enquête fédérale pour trafic sexuel menée à New York, rapportent mardi des médias américains et la BBC.

L'enquête porte sur le recrutement, entre 2008 et 2015, d'aspirants mannequins pour la marque qui étaient contraints de participer à des fêtes où ils devaient prendre des drogues, de l'alcool et du viagra pour se livrer à des actes sexuels, selon CNN. Le procureur fédéral de Brooklyn doit tenir une conférence de presse à la mi-journée sur l'affaire.

L'affaire avait été déclenchée par une enquête de la BBC en 2023, dans laquelle plusieurs hommes révélaient avoir signé des contrats de confidentialité à propos de fêtes sexuelles organisées par Mike Jeffries.

Mike Jeffries avait été débarqué fin 2014 d'Abercrombie, avec un parachute doré de 25 millions de dollars, après avoir déclaré que les vêtements de son groupe n'étaient pas pour les «gros». Dans les mois suivants, l'entreprise avait renoncé à l'une de ses marques de fabrique, des mannequins aux torses sculpturaux et des vendeuses aux tailles de guêpe vêtues très court pour appâter le client dans ses magasins.

«Les arrestations d'aujourd'hui ont une importance monumentale pour les aspirants mannequins masculins qui ont été victimes de ces individus», a réagi auprès de l'AFP l'une des avocates représentant certains plaignants au civil, Brittany Henderson.

«Leur combat pour la justice ne s'arrête pas là. Nous tiendrons Abercrombie & Fitch responsable d'avoir facilité ces terribles actes et nous assurer que cela ne se reproduira plus», a-t-elle ajouté.