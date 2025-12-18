Trump demande à Zelensky de «bouger rapidement»

Le président américain Donald Trump exhorte l'Ukraine à accélérer les négociations pour mettre fin au conflit avec la Russie. Une rencontre entre émissaires russes et américains est prévue ce week-end à Miami, alors que Zelensky constate des progrès vers un compromis.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a pressé jeudi l'Ukraine de «bouger rapidement» dans les négociations sur un plan visant à mettre fin au conflit avec la Russie. Les négociateurs «sont près d'arriver à quelque chose mais j'espère que l'Ukraine va bouger rapidement. (...) A chaque fois qu'ils prennent trop de temps, alors la Russie change d'avis», a dit le président américain pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale.

Une rencontre entre émissaires russes et américains sur la guerre en Ukraine aura lieu ce week-end à Miami, en Floride. La présidence américaine n'a fourni aucun détail sur la composition des délégations. Selon le site Politico, les Etats-Unis seront représentés par l'émissaire pour l'Ukraine Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump Jared Kushner, tandis que la Russie devrait envoyer l'émissaire du Kremlin pour les questions économiques Kirill Dmitriev.

Les détails encore inconnus

Cette nouvelle séance de pourparlers interviendra après que Volodymyr Zelensky a constaté des «progrès» vers un compromis entre Kiev et Washington sur le contenu d'un plan à proposer à Moscou pour mettre fin aux combats, après des rencontres à Berlin entre responsables américains, ukrainiens et européens.

Le président ukrainien a toutefois averti que la Russie se préparait selon lui à une nouvelle «année de guerre» en 2026. Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part affirmé mercredi que les objectifs de son offensive en Ukraine «seront sans aucun doute atteints».

Les détails du plan américain après qu'il a été remanié à Berlin avec les Ukrainiens ne sont pas connus mais Kiev a fait savoir qu'il impliquait des concessions territoriales de sa part. Les Etats-Unis de leur côté ont assuré que la dernière proposition contenait des garanties de sécurité «très fortes», selon eux favorables à l'Ukraine et acceptables par la Russie, mais aucun détail n'a filtré.

Le document originel de Washington avait été perçu par Kiev et les Européens comme largement favorable aux positions du Kremlin.