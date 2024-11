Le chef de l'Eglise anglicane Justin Welby annonce sa démission

Des membres haut placés de l'Eglise anglicane avaient auparavant exigé la démission de Justin Welby. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le chef spirituel des anglicans, Justin Welby, a annoncé mardi sa démission, après la publication d'un rapport accablant sur le traitement par l'Eglise d'Angleterre d'agressions physiques et sexuelles commises sur plus d'une centaine d'enfants et de jeunes hommes.

«J'espère que cette décision montre clairement à quel point l'Eglise d'Angleterre comprend la nécessité d'un changement, et notre engagement profond à créer une Eglise plus sûre», a écrit Justin Welby dans un communiqué. Ces agressions ont été commises par un avocat dans le cadre de ses activités avec l'Eglise d'Angleterre entre les années 1970 et le milieu des années 2010.

