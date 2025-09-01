Kim Jong-un avait déjà pris le train pour se rendre en Russie afin de rencontrer le président russe Vladimir Poutine, le 11 septembre 2023.
Photo: IMAGO/UPI Photo
Le président nord-coréen Kim Jong-un a quitté Pyongyang lundi en train pour Pékin, a rapporté l'agence de presse Yonhap. Il doit assister au défilé militaire marquant la reddition du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale.
«Le leader nord-coréen a quitté Pyongyang dans l'après-midi à bord d'un train spécial», a déclaré Yonhap, citant des sources anonymes.
