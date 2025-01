Ce que l'on sait des victimes du crash aérien à Washington

1/11 Alors que les forces d'intervention tentent de récupérer tous les morts dans la rivière, des informations circulent déjà sur les victimes qui se trouvaient à bord de l'appareil. Photo: keystone-sda.ch

Johannes Hillig

Le vol 5342 d'American Airlines, un Bombardier CRJ700, avec 60 passagers et quatre membres d'équipage à bord, est entré en collision avec l'hélicoptère de l'armée mercredi soir vers 21 heures, lors de l'approche de l'aéroport Reagan National. L'avion venait de Wichita, dans l'Etat américain du Kansas. Selon les indications de l'armée, l'hélicoptère comportait trois soldats à bord et effectuait un vol d'entraînement.

Les deux appareils sont tombés dans le fleuve Potomac, le fuselage de l'avion s'est brisé en trois parties. Les autorités estiment que personne n'a survécu au crash. Voici ce que l'on sait des passagers.

Les champions du monde Evgenia Shishkova (52 ans) et Vadim Naumov (55 ans)

Au moins 14 patineurs artistiques d'élite se trouvaient à bord de l'appareil. C'est ce que rapporte l'ancien patineur artistique américain Jon Maravilla, selon le journal espagnol «Marca». L'agent sportif Ari Zakaryan rapporte qu'un duo de champions du monde se trouvait parmi eux.

Il s'agit d'Evgenia Shishkova et de Vadim Naumov, médaillés d'or aux championnats du monde de patinage en couple en 1994. L'agence de presse russe Tass le confirme également. Selon le rapport, les deux ont travaillé comme entraîneurs aux Etats-Unis.

Les deux patineurs ont connu de nombreux succès au cours de leur carrière. Ils ont concouru ensemble dès l'année 1987 et se sont mariés en 1995. En 1991, Evgenia Shishkova et Vadim Naumov ont remporté le bronze lors de leur premier championnat d'Europe, puis quatre autres médailles européennes jusqu'en 1995.

Un an avant de gagner leur titre de champion du monde, ils décrochent le bronze et complètent leur jeu de médailles avec l'argent en 1995. En 1992 et 1994, ils ont aussi participé aux matches olympiques, terminant cinquième à Albertville en France et quatrième deux ans plus tard à Lillehammer, une ville norvégienne.

Le copilote Samuel Lilley (28 ans)

«Notre fils Samuel nous a quittés. Il était dans la force de l'âge». C'est par ces mots que Timothy Lilley a annoncé le décès de son fils sur Facebook. Selon son père, le jeune homme de 28 ans venait d'acheter la maison de ses rêves et devait épouser sa fiancée à l'automne. C'est à elle qu'il a dû apprendre la triste nouvelle, poursuit Lilley.

Andrew Eaves

Andrew Eaves était le pilote de l'hélicoptère de l'armée et l'un des trois soldats qui ont perdu la vie dans la tragédie. Il laisse derrière lui une épouse et deux enfants. «Mon mari était l'un des pilotes du Blackhawk. Nous vous demandons de prier pour notre famille et nos amis, ainsi que pour toutes les autres familles qui souffrent aujourd'hui. Dans notre chagrin, nous demandons la paix», écrit sa femme sur Facebook. Elle poste à cet effet plusieurs photos sur lesquelles on peut voir Eaves en uniforme.

Asra Hussain (25 ans)

Peu avant le tragique crash, Asra Hussain a envoyé un message à son mari Hamaad Raza pour lui dire «Nous atterrissons dans 20 minutes». C'était le dernier signe de vie de la jeune femme.

Son époux, avec qui elle était mariée depuis deux ans, a déclaré qu'il avait envoyé quelques réponses par SMS à sa femme, mais qu'elles n'étaient jamais arrivées. «Mes autres SMS ne sont pas arrivés et c'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas», a déclaré le jeune homme à la chaîne américaine WUSA9. «Je prie juste pour que quelqu'un la sorte de la rivière en ce moment même. C'est tout ce pour quoi je peux prier. Je ne fais que prier Dieu».

Mark Stovall (40 ans)

Mark Stovall était au Kansas pour une partie de chasse et se trouvait sur le chemin du retour lorsque l'avion s'est écrasé. «C'était une sortie entre hommes. Ils étaient là-bas pour chasser le canard», a déclaré sa cousine Shawna Slarb au «New York Times». Mark Stovall, originaire du Maryland, aurait pris l’avion avec au moins six de ses amis, dont certains qu’il connaissait depuis l’enfance

Jesse Pitcher (30 ans)

«Il était au début de sa vie», a déclaré son père Jameson Pitcher au «New York Times». Le jeune homme de 30 ans était propriétaire d'une entreprise de plomberie. Il était en train de construire une nouvelle maison avec sa femme Kylie, qu'il avait épousée un peu plus d'un an auparavant.

Son ami Brandon Turner a écrit sur Facebook à propos de Jesse Pitcher: «Tu étais sans aucun doute un véritable ami». Et d'ajouter: «Tu auras toujours et pour toujours une place spéciale dans mon cœur. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, je penserai à toi. À ta plus grande aventure jusqu'à présent. Je t'aime, mon ami».

Kiah Duggins (30 ans)

Kiah Duggins avait rendu visite à sa mère dans sa ville natale de Wichita, avant de retourner à Washington, où elle travaillait pour le Civil Rights Corps. Diplômée de la Harvard Law School et a effectué un stage à la Maison Blanche dans le cadre de l'initiative «Let Girls Learn» de l'ancienne première dame Michelle Obama.