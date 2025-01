Mercredi soir, une collision entre un avion et un hélicoptère militaire s'est produite au-dessus de Washington. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans l'accident. L'expert en aviation Hansjörg Egger donne son explication sur les raisons possibles de l'accident.

1/5 L'expert en aviation Hansjörg Egger croit à un problème de communication. Photo: Hansjoerg Egger

Marian Nadler

Tard mercredi soir, près de l'aéroport de la capitale américaine, un avion de ligne avec 64 personnes à bord est entré en collision en plein vol avec un hélicoptère de l'armée américaine. La collision s'est produite juste au-dessus du fleuve Potomac, alors que l'avion était en phase d'atterrissage.

Hansjörg Egger, expert suisse en aviation, trouve l'incident «mystérieux», mais a déjà une explication sur la manière dont la collision a pu se produire. «On ne peut jamais exclure un problème technique, mais dans la plupart des cas, il s'agit d'une erreur humaine», explique ce spécialiste à Blick. Il soupçonne un problème de communication d'être à l'origine du crash. Déjà 30 corps ont été récupérés.

Un expert voit un problème de communication

Un enregistrement de la communication radio entre un contrôleur aérien et l'équipage de l'hélicoptère apporte plus de précisions. Le contrôleur aérien demande: «Avez-vous le CRJ en vue?», en faisant référence à l'avion de ligne. Il ajoute ensuite: «Veuillez passer derrière l'avion.» Puis, un soupir se fait entendre depuis la tour de contrôle. On suppose que les contrôleurs aériens ont vu ou entendu la collision.

Lorsqu'Hansjörg Egger a pris connaissance de l'accident, il s'est directement demandé: «Que fait l'hélicoptère dans la zone de piste?» En effet, selon lui, il est rare qu'il y ait des problèmes entre les hélicoptères et les avions de ligne, même dans les grands aéroports.

L'ancien membre des Forces aériennes suisses pense qu'un des contrôleurs aériens a donné l'autorisation de décollage au Sikorsky H-60 au mauvais moment. «L'hélicoptère ou l'avion avait de mauvaises informations», assure Hansjörg Egger.

Atterrissage d'urgence impossible

A cela s'ajoute l'obscurité. «Un hélicoptère est nettement plus agile qu'un avion de ligne. Un tel avion se déplace encore très rapidement, même en phase d'atterrissage, il n'a peut-être tout simplement pas été vu.» L'avion accidenté, un Bombardier CRJ700, atteint une vitesse de pointe de plus de 900 km/h. A l'approche de l'aéroport, l'appareil devait encore avoir une vitesse de 200 km/h.

Des experts américains pensent que l'un des pilotes pourrait avoir raté l'autre. Selon Robert Sumwalt, qui a lui-même été conducteur pendant de nombreuses années, les pilotes d'avion se concentrent avant tout sur la piste d'atterrissage à une altitude aussi basse.

Les proches ne doivent pas se faire trop d'illusions, les chances de survie sont quasiment nulles. «Lorsque deux avions entrent en collision en l'air, c'est le pire des cas», assure Hansjörg Egger. «Le plus probable est qu'il n'y ait pas de survivants.» Il n'y a pas de possibilité d'atterrissage d'urgence, et le crash s'accompagne souvent, voire toujours, d'un incendie.

Selon Hansjörg Egger, les travaux de sauvetage devraient s'avérer difficiles. Le fait que les épaves des deux avions aient atterri dans le fleuve Potomac pourrait poser de sérieux problèmes aux enquêteurs. «Cela complique énormément l'enquête. Des pièces seront emportées par les eaux. Bien sûr, cela rend la reconstitution de l'accident d'autant plus difficile.»