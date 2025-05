1/4 L'armée américaine prévoit d'importantes festivités pour son 250e anniversaire, le 14 juin. Photo: keystone-sda.ch

Sandra Marschner

Un défilé militaire géant! C’était déjà l’un des grands rêves du président américain Donald Trump lors de son premier mandat. Ce rêve pourrait bien devenir réalité, selon un rapport de l’agence Associated Press (AP).

L’armée américaine discuterait actuellement de l’organisation d’un défilé dans la capitale Washington, D.C., à l’occasion du 250e anniversaire des Etats-Unis, le 14 juin. Et il se trouve que c'est aussi le jour de l’anniversaire de Donald Trump, comme le précise un responsable de la défense, cité anonymement par l’AP.

Le projet n'est pas encore confirmé

Début avril, la maire de Washington a indiqué que le gouvernement avait sollicité la ville pour organiser une parade, qui partirait d’Arlington (Virginie) pour rejoindre la capitale américaine. Le trajet passerait notamment par le Pentagone et le cimetière national d’Arlington.

La Maison Blanche avait alors déclaré qu’aucun défilé militaire n’était prévu. Mais le porte-parole de l’armée, Dave Butler, a précisé à AP: «Nous voulons que les Américains connaissent leur armée et leurs soldats. Un défilé pourrait en faire partie, et nous pensons que ce serait un excellent complément à ce que nous avons déjà prévu.»

Les festivités sont planifiées depuis deux ans, mais l’idée d’un défilé militaire est nouvelle. AP affirme avoir eu accès à des documents internes datant des 29 et 30 avril: plus de 6600 soldats, 150 véhicules, 50 hélicoptères, 7 fanfares militaires et des milliers de citoyens devraient participer à l’événement. Les coûts ne sont pas encore officiellement connus, mais ils pourraient atteindre plusieurs dizaines de millions de dollars. Ce montant couvrirait le transport de véhicules, d’avions, d’équipements militaires et de troupes depuis tout le pays.

Inspiré par le 14 juillet

Ce défilé viserait aussi à démontrer la puissance militaire américaine, avec notamment la participation de bataillons blindés. Un concert et un feu d’artifice seraient également prévus en soirée. Mais les autorités s’inquiètent des conséquences logistiques: hébergement et ravitaillement des soldats, afflux massif de visiteurs, sécurité… et même l’impact des chars sur les routes, qui pourraient être endommagées.

En 2018, Donald Trump avait déjà souhaité organiser une grande parade militaire, inspiré par celle du 14 Juillet à Paris. Mais le projet avait été annulé à cause d’un coût estimé à 92 millions de dollars. Il avait alors accusé, sur les réseaux sociaux, les politiciens locaux de pratiquer «l’usure». Reste à voir s’il pourra réaliser son ambition en 2025.