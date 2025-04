Swiss Post Cargo est victime d'une cyberattaque en Allemagne

Depuis la semaine dernière, environ 1600 clients commerciaux sont touchés par l'attaque contre Swiss Post Cargo Deutschland. Photo: KEYSTONE

La Poste est confrontée à une cyberattaque en Allemagne. Depuis la semaine dernière, environ 1600 clients commerciaux sont touchés par l'attaque contre Swiss Post Cargo Deutschland. Le service de sécurité informatique travaille d'arrache-pied avec les experts locaux pour stabiliser les systèmes et mettre en place des systèmes de remplacement.

En Suisse, aucun système de la Poste n'a été attaqué, indique le géant jaune. Le secteur de la logistique des marchandises en Allemagne ne peut pas accéder, ou seulement partiellement, à ses systèmes informatiques depuis la semaine dernière. Il est depuis apparu qu'une attaque en était la cause.

Les systèmes locaux de logistique, de comptabilité et de gestion du personnel de Swiss Post Cargo Deutschland sont touchés. En raison de la complexité de l’activité, les répercussions sont les plus perceptibles dans le secteur du transport de marchandises.

Données personnelles possiblement dérobées

Lors de cette cyberattaque, des données portant sur la période 2020-2025 ont été dérobées. Il ne peut pas être exclu que les auteurs des attaques, inconnus pour l'heure, aient aussi eu accès à des données personnelles sensibles. La clientèle et l'autorité allemande de protection des données ont été informées. L'entreprise a en outre déposé une plainte pénale.

Selon la Poste, Swiss Post Cargo Deutschland fait porter ses efforts sur le meilleur service possible à la clientèle, même sans les systèmes informatiques habituels. Conformément à un concept d'urgence, la filiale allemande a temporairement augmenté ses effectifs et réorganisé ses processus de travail. Il n'était pas possible de savoir vendredi soir quand le service normal serait rétabli.