DE
FR

16 personnes étaient décédées
Le câble du funiculaire meurtrier de Lisbonne n'était pas aux normes

Le câble du funiculaire de la Gloria à Lisbonne n'était pas aux normes, selon un rapport préliminaire. Un accident avait causé 16 morts en septembre dernier.
Publié: 20:36 heures
|
Dernière mise à jour: 21:03 heures
Partager
Écouter
Selon un rapport publié lundi, le câble reliant les deux cabines du funiculaire n'était pas aux normes.
Photo: MIGUEL A. LOPES
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le câble reliant les deux cabines du funiculaire de la Gloria à Lisbonne, dont la déconnexion a provoqué le déraillement meurtrier d'une d'entre elles début septembre, n'était pas aux normes. Ce sont les conclusions préliminaires publiées lundi.

Le document a été réalisé par le Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires (GPIAAF). Cette instance a par ailleurs recommandé que les autres ascenseurs de la capitale portugaise restent à l'arrêt, comme c'est le cas depuis l'accident du 3 septembre.

Cela doit permettre de garantir qu'ils disposent de systèmes de fixation des câbles et de freinage «capables d'immobiliser les cabines en cas de rupture du câble». La catastrophe, survenue dans un quartier très touristique du centre de la capitale portugaise, a coûté la vie à cinq Portugais, trois Britanniques, deux Sud-Coréens, deux Canadiens, une Française, une Suissesse, un Américain et un Ukrainien.

A lire aussi
Des employés qualifient le funiculaire de «bombe à retardement»
Accident mortel à Lisbonne
Des employés qualifient le funiculaire de «bombe à retardement»
«La déconnexion du câble entre les deux cabines» responsable de l'accident
Drame à Lisbonne
«La déconnexion du câble entre les deux cabines» responsable de l'accident
Découvrez nos contenus sponsorisés
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus