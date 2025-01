Le conducteur de la Nouvelle-Orléans est un vétéran de l'armée qui a également servi en Afghanistan. Ces derniers mois, il aurait eu un comportement de plus en plus étrange.

1/4 Shamsud-Din Jabbar a tué au moins 15 personnes et en a blessé beaucoup d'autres. Photo: AFP

Sandra Meier et AFP

Il était un vétéran de l'armée et «farouchement déterminé» à tuer autant de personnes que possible. Selon la police fédérale américaine (FBI), l'attentat de la Nouvelle-Orléans a été perpétré dans la nuit du Nouvel An par Shamsud-Din Jabbar, un ex-soldat américain de 42 ans. Dans le pick-up qu'il avait loué, les enquêteurs ont trouvé un drapeau de la milice djihadiste État islamique (EI). Le président américain Joe Biden a fait référence à des vidéos de l'auteur de l'attentat, abattu par la police, présentant des liens avec l'EI.

Selon le FBI, l'assaillant présumé avait publié quelques heures avant son acte des vidéos sur des réseaux en ligne qui indiquaient que son acte était inspiré par l'EI, a déclaré Biden lors d'un bref discours dans sa résidence près de Washington. Les vidéos témoignent en outre d'un «désir de tuer». Selon CNN, il aurait d'abord dit dans les enregistrements qu'il voulait tuer sa famille.

Recherche de complices éventuels

Les enquêteurs pensent que Shamsud-Din Jabbar n'avait pas agi seul. Les autorités n'ont pas donné plus de détails sur la recherche d'éventuels complices. Le gouverneur de l'Etat de Louisiane, Jeff Landry, a déclaré: «Nous sommes en train de faire tomber quelques mauvaises personnes.»

Selon le Pentagone, Shamsud-Din Jabbar a travaillé pour l'armée américaine de 2007 à 2015 dans la gestion des ressources humaines et en tant qu'informaticien, avant d'en faire partie en tant que réserviste jusqu'en 2020. Un porte-parole de l'armée a déclaré que Shamsud-Din Jabbar avait servi en Afghanistan de février 2009 à janvier 2010.

Il ressort de casiers judiciaires publiés par le «New York Times» que l'homme a été inculpé à deux reprises pour des délits: en 2002 pour vol et en 2005 pour conduite sans permis valable. Selon le journal, Shamsud-Din Jabbar a été marié deux fois, son deuxième mariage ayant été dissous en 2022. Jabbar aurait deux filles de 15 et 20 ans qui, selon le «New York Times», seraient gravement traumatisées par l'incident.

On y apprend également que l'auteur présumé de l'attentat s'est comporté de manière étrange au cours des derniers mois. Son comportement aurait été si inquiétant que son ex-femme aurait interdit à ses filles d'avoir des contacts avec leur père. Il aurait également été confronté à des difficultés financières.

Le pick-up était une voiture de location

Shamsud-Din Jabbar a loué le pick-up électrique blanc utilisé pour sa course mortelle via l'application de location de voitures Turo, très populaire. C'est également par le biais de cette application qu'a été loué un cybertruck Tesla qui a également explosé mercredi dans la métropole américaine de Las Vegas, devant un hôtel du futur président américain Donald Trump. Le shérif de Las Vegas, Kevin McMahill, a déclaré qu'il s'agissait d'une «coïncidence» qui devait être vérifiée plus avant.

L'auteur de l'attentat a tué au moins 15 personnes et en a blessé de nombreuses autres la nuit du Nouvel An, vers 3h15, dans le French Quarter, un quartier de la Nouvelle-Orléans aprrécié pour ses sorties et qui est également très apprécié des touristes. Selon le FBI, l'assaillant a ensuite été tué lors d'un échange de tirs avec la police.