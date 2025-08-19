DE
14 personnes hospitalisées
Un tueur silencieux se cachait dans le climatiseur: 5 morts à New-York

La légionellose, infection pulmonaire grave, sévit à Harlem, New York. Avec 5 morts et 108 cas confirmés, les autorités sanitaires ciblent les systèmes de climatisation et exhortent les propriétaires à un entretien rigoureux pour contrer la propagation de la bactérie.
Publié: il y a 30 minutes
Le département de la santé de la ville de New York a rappelé les propriétaires d'immeubles à leur obligation.
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Cinq personnes sont mortes dans le district new-yorkais de Harlem et 14 sont hospitalisées après avoir contracté la légionellose, ont annoncé lundi les services de santé. Ils ont pointé les systèmes de climatisation. Au total, 108 cas ont été confirmés dans ce quartier, a souligné le département de la santé de la ville de New York, précisant que des tours de refroidissement de climatisation avaient été testés positives à cette bactérie.

La légionellose est une infection pulmonaire grave, due à la bactérie legionella, avec un taux de létalité de 9%. La contamination peut se faire via de l'eau ou par voie respiratoire, via des micro-gouttelettes en suspension dans l'air. La maladie n'est pas contagieuse de personne à personne. Le département de la santé de la ville de New York a rappelé les propriétaires d'immeubles à leur obligation de veiller au bon entretien de leurs systèmes de climatisation afin d'empêcher la bactérie de proliférer.

La maladie tire son nom des premiers cas connus, qui s'étaient déclarés en 1976 dans un hôtel de Philadelphie, où l'association des anciens combattants de l'American Legion tenait une conférence. Trente-quatre personnes étaient alors décédées.

