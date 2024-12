Comment éviter d'avoir la peau et les lèvres sèches en hiver?

Parce que Blick veut prendre soin de sa communauté, nous répondons à vos questions santé. N’hésitez pas à nous les envoyer! Cette semaine, on parle de lèvres gercées et de peau desséchée par le froid.

Un professeur de dermatologie du CHUV nous donne des conseils pour préserver la couche protectrice de la peau et des lèvres, agressée par le froid et l'air sec, en hiver. Photo: Midjourney

Ellen De Meester Journaliste Blick

La neige est tombée sur les hauteurs en Suisse romande, l'hiver ressemble enfin à l'hiver, et - comme chaque année - le pays entier agit comme s'il n'avait jamais vu le moindre flocon. Car l'enchantement enfantin que suscite un paysage tout blanc pourrait charmer le plus récalcitrant des Grinch. Si seulement la saison se résumait à ce spectacle gelé! Froid, rhumes et peau sèche restent toutefois dans les parages, pour nous rappeler que cette période n'est pas seulement faite de magie.

Afin de vous aider à prendre soin de votre santé durant la saison froide, nous répondons à vos questions pour guérir vos «Bobos d’hiver». Par exemple: Pourquoi suis-je tout le temps malade? Ou encore: Combien de temps est-on contagieux après un rhume?

N’hésitez pas à nous envoyer toutes vos interrogations via la box ci-dessous, par mail (blickwell@ringier.ch), via notre chaîne WhatsApp ou en message privé Instagram. Nous y répondrons à l’aide d’un ou d’une spécialiste de la santé. Vos questions seront publiées anonymement sur Blick.

Question: J'ai tout le temps les lèvres et la peau gercées en hiver, comment en prendre soin pour éviter qu'elles ne soient sèches?

Depuis la mi-décembre, le froid qui a envahi la Suisse reste toutefois bien clément par rapport à la Scandinavie, frigorifiée. Alors qu'un redoux est prévisible, les températures négatives devraient nous accompagner encore quelques jours.

La première concernée par l'étreinte marmoréenne de la bise? Notre peau, immédiatement notifiée de la moindre bourrasque, alors même qu'on tente de la protéger par tous les moyens. Or, il arrive que même votre parka zippée jusqu'aux sourcils et votre baume à lèvres cousu à votre poche ne constituent pas un bouclier suffisant. Les lèvres et l'épiderme craquèlent, se rebiffent, rougissent et picotent.

«Notre peau est sèche en hiver, car le taux d'humidité dans l'air baisse, pour des raisons atmosphériques directes et à cause du chauffage, nous explique le professeur Olivier Gaide, responsable de l’Unité d’onco-dermatologie et de dermatologie interventionnelle du Service de dermatologie et vénéréologie du CHUV. En effet, la capacité à contenir l'eau baisse avec la température, tandis que l'air sec peut soutirer de l'humidité à la peau quand sa température augmente. L'humidité de notre peau et de nos lèvres va donc être attirée vers cet air sec.»

Comment prendre soin de notre peau en hiver?

La solution risque de vous faire frissonner: pour apaiser cette sécheresse, notre expert conseille simplement de moins chauffer notre intérieur et d'utiliser des humidificateurs, afin d'empêcher l'air de devenir trop sec. «Il faut également veiller à moins dégraisser la peau, car c'est la fine couche de graisse à sa surface qui prévient l'évaporation de l'eau de notre corps», ajoute-t-il.

En d'autres termes, une peau bien nourrie et agit comme un bouclier. Pour la protéger, le professeur Gaide recommande de prendre moins de douches ou de bains chauds et d'utiliser moins de savon (juste ce qu'il faut pour se nettoyer convenablement, bien sûr!). «On peut aussi remettre une couche de gras au moyen de crèmes ou de baumes», propose-t-il.

Quels produits choisir pour hydrater ses lèvres ou le corps?

Dans la rubrique Well, nous avons déniché nos favoris depuis longtemps: pour les mains, la crème Cicaplast de Laroche Posay (14 fr. 95 chez Manor ou en pharmacie), ou encore la Cold cream d'Avène (environ 11 fr. en pharmacie) sont d'une efficacité exceptionnelle pour les mains très sèches et abîmées. Pour le corps, le baume hydratant de CeraVe (23 fr. en pharmacie) ou le lait hydratant de Clarins (14 fr. 95 chez Manor ou en pharmacie) font très bien l'affaire.

Enfin, vos lèvres gercées trouveront le soulagement dont elles rêvent grâce au baume barrière réparateur de Laroche Posay (9 fr. 35 sur la boutique en ligne de la marque ou en pharmacie), ou les masques pour les lèvres de La Neige (27 fr. 90 chez Sephora, à Manor). Les baumes de la marque naturelle Kneipp (6 fr. 25 dans la boutique en ligne de la marque ou chez Coop) sont de très bons alliés également.

Une exfoliation douce (pour les lèvres comme pour le corps, les versions de la marque Lush fonctionnent très bien!), suivie d'une bonne hydratation, peut aider la peau à se réparer après une vague de froid.