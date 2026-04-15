Une passagère de première classe aurait vécu un véritable «drame de la bulle» lors d'un vol entre la Floride et la Caroline du Sud. Derrière cet épisode: une arnaque insolite.

Ursula Geiger

S’installer confortablement dans le siège de la première classe, profiter de l’espace pour les jambes et savourer deux ou trois verres de vin mousseux durant le vol. C’est ce que pensait vivre une passagère d’American Airlines, voyageant entre Miami et Greenville-Spartanburg, en Caroline du Sud.

Ce qui devait être un moment de détente s’est terminé dans la colère, avec un vin pétillant qui n’en était pas vraiment un. Et comme les gens adorent se plaindre de tout en public, l’histoire a vite fait le tour du web.

Du vin mousseux en canettes et au verre

Cette dernière a d’abord été relayée par Gary Leff, passionné d’aviation et auteur du blog de voyage «View from the Wing». La cliente, furieuse, l’a contacté pour lui décrire sa mauvaise expérience.

Cette voyageuse attendait avec impatience le service à bord, car contrairement à Delta, American Airlines ne sert pas de vin mousseux en canette, mais dans des demi-bouteilles ou au verre. Cela lui offrait plus de flexibilité et lui permettait de se resservir sans avoir à commander une bouteille entière.

Chardonnay avec eau gazeuse

C’est précisément ce verre supplémentaire qui a provoqué l’incident. L’hôtesse de l’air lui a en effet servi une boisson au goût «vraiment mauvais». La femme s’en est plainte et a appris que le personnel de cabine avait reçu pour consigne de diluer le chardonnay avec de l’eau gazeuse en cas de rupture de stock de vin mousseux.

Le blogueur Gary Leff trouve cette situation presque inconcevable: «S’il y avait une directive officielle enjoignant aux agents de bord de faire cela, je suppose qu’elle m’aurait été divulguée depuis longtemps.»