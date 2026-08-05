Le liège reste le matériel privilégié pour faire les bouchons des bouteilles de vin. Ce matériel, issu de l'écorce du chêne-liège, est non seulement celui qui présente le meilleur bilan environnemental lors de sa production, mais il est aussi facilement recyclable.

Pourquoi il ne faut absolument pas jeter les bouchons de liège à la poubelle

Pourquoi il ne faut absolument pas jeter les bouchons de liège à la poubelle

Ursula Geiger

La superficie des forêts de chênes-lièges au Portugal et dans le bassin méditerranéen est estimée à 2,2 millions d'hectares. Environ un tiers de cette superficie se trouve au Portugal. Le chêne-liège en est même l'arbre national depuis 2011. On estime que les forêts de chênes-lièges du monde entier stockent 14 millions de tonnes de CO2 par an.



Un chêne-liège peut vivre jusqu’à 200 ans et fournit pendant toute cette période une matière première renouvelable: tous les neuf à dix ans, son écorce peut être prélevée, puis transformée.

Résistant aux incendies

Ecorcer un chêne-liège est un travail exigeant, car il faut veiller à ne pas endommager le tronc. Ce savoir-faire est bien rémunéré et assure aux agriculteurs un bon revenu. Après l'écorçage, l'arbre se régénère. L'écorce repousse et, pendant ce processus, stocke cinq fois plus de CO2 qu'un chêne-liège non écorcé.

Le liège brûlant très lentement, les forêts de chênes-lièges intactes peuvent ralentir les feux de forêt. Les glands de ces arbres constituent un excellent aliment pour les porcs. Les animaux parcourent jusqu’à quatre kilomètres pour consommer leur ration quotidienne de glands de chênes verts et de chênes-lièges.

150 millions de bouchons en Suisse

Cette merveille de la nature garantit la production de 340'000 tonnes de bouchons de bouteille par an. Plus de la moitié provient du Portugal. En Suisse, environ 150 millions de bouchons sont utilisés chaque année, ce qui correspond à un poids de 400 tonnes.

Mais une fois retiré de la bouteille de vin, le cycle de vie du bouchon de liège est terminé. A quelques exceptions près, comme pour le bricolage, il devient inutilisable. Les bouchons de liège ne se décomposent pas au compost et ne peuvent être utilisés comme combustible dans la cheminée.

Trop précieux pour la poubelle

C'est pourquoi ils finissent souvent directement à la poubelle, ou dans des vases décoratifs, témoignant du goût prononcé de leur propriétaire pour l'œnologie. Pourtant, les bouchons en liège se prêtent très bien au recyclage: broyés en granulés, ils peuvent être transformés en matériau isolant.

Le recyclage du liège présente encore un fort potentiel. De nombreux points de collecte et négociants en vin acceptent déjà les bouchons de bouteille. Ainsi, rien qu’en Suisse alémanique, on collecte une tonne de bouchons par mois. Le matériau est collecté et broyé à Schwerzenbach (ZH). Là-bas, l’économie circulaire est associée à un bénéfice social. Le projet «Fachhaus», géré par la fondation SAG, allie la création d'emploi à l’économie circulaire.