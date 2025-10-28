Comment reconnaître un vin bouchonné

Les défauts du bouchon de liège d'un vin ne sont pas toujours clairement identifiables. Quatre caractéristiques pour vous aider à détecter un vin défectueux.

Nicolas Greinacher

Le goût de bouchon désagréable d'un vin est dû à la substance chimique 2,4,6-trichloroanisole (TCA). Celle-ci passe généralement du bouchon dans le vin et en altère ainsi le goût et l'odeur. Le TCA est souvent produit par le contact du bouchon avec des détergents chlorés ou des moisissures.

Même si le goût d'un vin bouchonné est désagréable, il ne constitue pas un danger pour la santé. Le TCA est inoffensif pour l'homme, mais le plaisir de déguster du vin est fortement gâché. Si vous tombez sur une bouteille bouchonnée au restaurant ou à la maison, il est tout à fait légitime de la retourner.

Odeur

L'odeur est le premier signe qu'un vin a un goût de bouchon. Lorsque l'on ouvre la bouteille, il s'en dégage généralement une effluve de moisi, qui rappelle le carton mouillé ou une cave humide. Cette odeur désagréable masque les arômes typiques du vin et laisse supposer que quelque chose ne va pas au niveau de la qualité.

Goût

Un vin avec le goût de bouchon est souvent plat et terne. Les éléments fruités et frais se sont estompés et, à la place, c'est un goût désagréable d'amertume ou d'écorce qui se répand dans la bouche. Le vin semble souvent sans vie.

Fin de bouche

Les vins rouges bouchonnés ont parfois un final émacié, désagréablement desséchant, qu'ils n'auraient pas sans le défaut de bouchon. Pour les vins blancs, cette indication est moins prenante et s'applique donc surtout aux vins rouges.

Bouchon

Le goût bouchonné peut être détecté au niveau du bouchon lui-même. S'il dégage une odeur désagréable, il est possible que le vin soit défectueux. Toutefois, ces signes extérieurs ne sont pas toujours clairement identifiables, de sorte que la confirmation se fait par l'odeur et le goût du vin.