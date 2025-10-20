Au restaurant, il y a quelques règles à suivre concernant le service du vin, tant pour le sommelier que pour les clients. Blick fait le point.

1/5 Le service du vin comporte ses propres règles. Photo: Shutterstock

Ursula Geiger

Le date se passe à merveille. Intenses échanges de regard, les coeurs battent la chamade. Rires et sourires à profusion. La bouteille de champagne est dans le seau à glace. Les verres sont vides. Le contact visuel avec le serveur est difficile, les deux tourtereaux ayant opté pour une table loin des regards indiscrets, au fond du restaurant. La question: est-il bien vu de se resservir soi-même?

«Ce n'est pas une bonne idée», répond la sommelière Alexandra Banhidi, présidente de l'Association des sommeliers de Suisse alémanique. Avant de développer: «Cela fait partie de notre travail de passer régulièrement à table et de remplir les verres.» Mais il y a aussi des situations qui dérogent à la règle. Si le service est en sous-effectif par exemple. Ou s'il y a beaucoup de monde aux heures de pointe à midi. Le client peut alors prendre lui-même la liberté de remplir son verre. Pour éviter toute mésentente, il est toutefois préférable de demander aux serveurs si cela ne pose pas de problèmes.

Moins de vin en été

Souvent, rarement, avec parcimonie ou à profusion: comment le verre doit-il être rempli? Les «bons» sommeliers se doivent d'être des observateurs attentifs et discrets. Lors du premier service, on verse peu de vin. Lors du deuxième, on voit qui boit, à quelle vitesse et en quelle quantité. «Nous pouvons ainsi estimer quand le prochain service de vin sera opportun pour les clients», explique Alexandra Banhidi.

Le degré de remplissage d'un verre dépend également de la saison. En été, sur la terrasse, le vin se réchauffe plus rapidement dans le verre, c'est pourquoi on en verse moins à chaque service. Si l'on souhaite faire une pause, il suffit de recouvrir le verre avec la main. Ce geste, sans équivoque mais poli, facilite le travail du sommelier. Et, même si le service n'est pas toujours parfait, il est demandé de toujours voir le verre à moitié plein.