«Quelle est la valeur de mon Château Mouton Rothschild 1989?»

Nicolas Greinacher, rédacteur de la rubrique vin de Blick, répond régulièrement aux questions de nos lecteurs. Rena Jespersen aimerait savoir quelle est la valeur de sa bouteille de Château Mouton Rothschild 1989.

1/5 C'est la bouteille de Château Mouton Rothschild 1989 de notre lectrice de Blick, Rena Jespersen. Photo: DR

Nicolas Greinacher

Chez les lecteurs de Blick, aucun vin ne soulève autant de questions pour estimation de valeur que les nobles crus du classique bordelais Château Mouton Rothschild. Lors de précédentes questions sur le vin, nous avons examiné des millésimes rares de 1977, 1980, 1985, 1987, 1991, 1992 ou 2000. Et aujourd'hui encore, une question nous parvient à ce sujet, cette fois de Rena Jespersen.

«Mon père m'a laissé plusieurs vieux vins. Ils ont été conservés couchés dans la cave», raconte notre lectrice. En regardant les photos originales, on remarque que l'étiquette n'est plus tout à fait parfaite. Bien que cela n'ait aucune influence sur la qualité de consommation du vin, certains acheteurs potentiels pourraient demander une légère réduction de prix. Le niveau de remplissage et la capsule sont cependant irréprochables.

La valeur d'un Château Mouton Rothschild 1989

Rena Jespersen a de la chance, car l'année 1989 est considéré comme un très bon millésime bordelais. Arrivé entre-temps dans sa fenêtre de dégustation optimale, son vin dégage d'intenses notes de tabac, associées à un peu de fumée, de bois de santal et de fruits noirs mûrs. Les experts ne sont cependant pas d'accord sur la durée de conservation. Certains indiquent une fenêtre de consommation jusqu'en 2028, tandis que d'autres parlent de 2044.

La bouteille de notre lectrice a donc une belle valeur de collection. Sur le marché mondial actuel, les bouteilles en très bon état se vendent autour des 400 francs. Si l'on tient compte d'une petite déduction pour l'étiquette, on devrait pouvoir compter au moins sur 300 à 350 francs pour cette rareté.