Avec quatre bouteilles de Romanée-Conti volées, on pourrait se faire beaucoup d'argent. Mais lors de ce vol dans l'Etat américain de Virginie, les choses ont mal tourné. Le propriétaire vient de récupérer deux de ses précieuses bouteilles.

Ursula Geiger

L'Auberge Provençale est située à environ 90 kilomètres de Washington DC, dans la vallée de Shenandoah. Depuis 45 ans, cet établissement est une référence en matière de bonne cuisine et possède une cave à vin où sont conservés plus de 1200 vins d'exception. Christian Borel, le directeur de la cave, se fait un plaisir de la faire découvrir lors de visites guidées.

En novembre dernier, le magazine américain «Wine Spectator» a rapporté un vol effronté commis à l’Auberge par quatre malfaiteurs. Ceux-ci ont prétendu vouloir visiter les lieux en vue d’organiser un événement, ont insisté pour faire une visite guidée de la cave et en ont profité pour y voler des bouteilles.

Un coup de main maladroit

Les voleurs ont remplacé quatre bouteilles du Domaine de la Romanée-Conti par des faux munis d’un bouchon à vis (on n’en revient pas!) avant de prendre la fuite. Le vol a été découvert alors que les malfaiteurs se trouvaient encore sur le parking du restaurant et s’apprêtaient à s’enfuir.

Heureusement, deux des bouteilles volées ont atterri en douceur sur une pelouse au bord de la route et ont été saisies comme pièces à conviction par le département du shérif. Les voleurs ont réussi à s’enfuir avec les deux autres bouteilles, d’une valeur totale de 40'000 dollars.

Selon le «Wine Spectator», l’affaire a désormais connu un rebondissement. Deux suspects ont été reconnus coupables du vol et condamnés à des peines de prison; deux des auteurs présumés sont toujours en fuite. L’un d’entre eux a pu se réfugier en Autriche et se fait représenter par son avocat depuis là-bas.

Restitution anonyme des trésors

En avril, deux des bouteilles disparues ont été restituées anonymement à L’Auberge Provençale par l’intermédiaire du bureau du shérif du comté de Clarke. Christian Borel se réjouit de cette nouvelle avec une certaine réserve. Pour lui, ces vins ont perdu de leur valeur. «Je n’ai absolument aucune idée de l’endroit où ces bouteilles se trouvaient: où elles ont été stockées ni s’il s’agit de contrefaçons», a déclaré Christian Borel au «Wine Spectator».

Pour Christian Borel, la Romanée-Conti 2020 et le Richebourg 2019 sont désormais des «cadavres de cave», tout comme les deux bouteilles d’Echézeaux 2019 et de Grands Echézeaux 2021, stockées dans la salle des scellés du bureau du shérif «de manière inappropriée et sans contrôle de la température» donc pratiquement perdues.

Après cet incident, il n'y aurait plus de visites guidées des caves à L'Auberge Provençale. Mais Christian Borel envisage de boire le butin avec ses collaborateurs.