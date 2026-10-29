Le best-seller tessinois du viticulteur Mario Matasci change de registre. Le Selezione d’Ottobre, Merlot doux lancé en 1964, se décline désormais en blanc et rosé pour suivre l’essor de ces styles.

En bref En 1964, le vigneron Mario Matasci a lancé le Selezione d'Ottobre sur le marché

Ce Merlot tessinois, facile à boire, s’est rapidement constitué une communauté d’amateurs

Aujourd’hui, il existe aussi en version blanche et rosée

Stefan Keller

En créant son Selezione d’Ottobre, Mario Matasci a su séduire les palais alémaniques. La facture de ce Merlot rappelle celle d’un Beerliwein, avec un prix tout aussi doux et un profil fruité et souple. Dans les auberges au nord du Gothard, dans les années 1960, ce type de vin avait la cote. On y servait du Vernatsch du lac de Caldaro, du Gamay du Beaujolais ou de la Dôle, un assemblage de Pinot noir et de Gamay. Le Merlot du producteur tessinois s’inscrivait parfaitement dans cette tradition.

Son succès n’a pas tardé à attirer des imitateurs. Sous le label VITI (Vini Ticinesi), négociants et coopératives se sont mis à produire du Merlot gouleyant à foison.

Mais, dans les années 1980, un autre style a progressivement gagné du terrain. Les Merlots plus structurés, taillés pour vieillir, se sont multipliés, portés notamment par des immigrés de Suisse alémanique. Fini l’influence de l’école de Wädenswil: les vignerons se tournaient désormais vers les maîtres de chai du Bordelais. Le marché du Merlot tessinois s’est alors scindé en deux écoles.

La famille s’agrandit chez Mario Matasci

Aujourd’hui, le Selezione d’Ottobre de Mario Matasci a un arrière-goût de nostalgie. Il rappelle l'évolution des exigences des amatrices et amateurs de vin.

La gamme de ce Merlot s’est progressivement enrichie, avec une Riserva plus ambitieuse en 2019, suivie d’un Bianco en 2025 et d’un Rosato en 2026. Tous trois sont élaborés exclusivement à partir de Merlot. La maison tessinoise répond ainsi à la demande croissante de vins blancs et de rosés.