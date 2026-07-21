Alors que l'OMS considère que chaque goutte de vin représente un risque pour la santé, une entreprise danoise de biotechnologie travaille sur une solution qui pourrait permettre à 540 millions de personnes en Asie de l'Est de boire de l'alcool sans «effets secondaires».

Cette enzyme pour les intolérants à l'alcool ne vous évitera pas la gueule de bois

Cette enzyme pour les intolérants à l'alcool ne vous évitera pas la gueule de bois

Ursula Geiger

Lorsque nous buvons du vin, une enzyme présente dans notre organisme transforme l'alcool en acétaldéhyde. L'acétaldéhyde – que l'on trouve d'ailleurs naturellement dans les fruits mûrs – est ensuite rapidement transformé en acide acétique par l'enzyme ALDH2. L'acide acétique n'a aucun effet néfaste sur notre organisme ni sur notre bien-être.

Ceux qui boivent trop et sont hors d'état le lendemain à cause d'une gueule de bois, souffrent des conséquences d'une quantité trop importante d'acétaldéhyde dans l'organisme, qui surcharge l'enzyme ALDH2 lors de la transformation de cette substance.

Déficit enzymatique d’origine génétique

Tout le monde ne possède pas l’ALDH2, explique Mikkel Precht, cofondateur et actuel PDG de la start-up: «Un déficit en ALDH2 est un déficit enzymatique d’origine génétique qui touche environ 540 millions de personnes, principalement d’origine d'Asie de l'Est. Lorsqu’une personne présentant ce déficit consomme de l’alcool, son organisme élimine très lentement l’acétaldéhyde, un sous-produit toxique de l’alcool. Cette accumulation provoque les symptômes associés à l’intolérance à l’alcool, tels que des rougeurs cutanées, des nausées et un malaise général, et l’acétaldéhyde lui-même est classé comme substance cancérigène du groupe 1.»

Et c’est précisément là qu’intervient le travail de l’entreprise Alcolase, fondée en 2020. L’idée est venue aux fondateurs pendant la pandémie de Covid-19, dans une résidence universitaire. Ils disposaient déjà du savoir-faire en biochimie. Leurs rencontres avec des personnes souffrant de ce déficit enzymatique ont conforté les trois fondateurs dans leur décision de mener des recherches dans ce domaine et de commercialiser un complément alimentaire permettant la dégradation de l’acétaldéhyde.

Compléments alimentaires pour une consommation modérée

«Beaucoup de ces personnes boivent tout de même de l’alcool, que ce soit lors d’un dîner d’affaires à Séoul ou d’une réunion de famille à Singapour. La décision de boire leur appartient. Pour celles et ceux qui choisissent de ne pas boire, l’offre croissante d’alternatives sans alcool est une bonne chose. Pour ceux qui boivent déjà, il n’existait jusqu’à présent aucun produit adapté à leur situation», explique Mikkel Precht pour présenter la motivation des trois fondateurs.

Alcolase contient l’enzyme ALDH2 et, comme beaucoup d’autres compléments alimentaires, est encapsulé dans des liposomes. Prises avant la consommation d’alcool, les enzymes décomposent l’alcool à l’intérieur de ces liposomes dans l’estomac.

Pas de prévention de la gueule de bois

Mikkel Precht dément catégoriquement ceux qui pensent désormais qu’Alcolase permettrait de prévenir la gueule de bois après des soirées bien arrosées: Alcolase est exclusivement conçu pour une consommation modérée. Ceux qui boivent trop continueront d’être punis par une gueule de bois et nuiront à leur santé.

Le concept a également convaincu des investisseurs, qui financent la start-up à hauteur de 1,37 million de francs. Permettre à 540 millions de personnes d’accéder à une consommation modérée d’alcool sans «effets secondaires» constitue un modèle économique astucieux qui devrait également intéresser l’industrie viticole. Alcolase devrait d’abord être commercialisé en Corée du Sud et à Singapour.