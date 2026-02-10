Lors de l'inauguration de Wine Paris, Emmanuel Macron a reçu en cadeau un rosé «For sure», clin d'œil à sa phrase devenue virale. Le président français était aussi présent pour défendre le vin du pays.

Un discours à Davos, une séquence devenue virale et désormais, une bouteille de vin. Depuis sa venue dans les Grisons le 20 janvier, Emmanuel Macron a fait le tour des réseaux sociaux. Au centre de ce buzz? Une petite phrase du président français extraite d'un panégyrique sur l'Union européenne et prononcée dans un accent caractéristique: «For sure.»

Visionnée des millions de fois, la formule a même quitté les sphères virtuelles d'internet. Elle se retrouve désormais sur l'étiquette d'un rosé, français, bien entendu. Ce lundi, Emmanuel Macron a découvert la bouteille à l'occasion de l'inauguration du Wine Paris, salon international de référence de la filière. Un exposant lui a offert le drôle de rosé, rapporte «Le Parisien». L'étiquette affichait également les lunettes et la cravate rouge du chef de l'Etat, symboles très commentés lors de sa venue en Suisse.

«Ah c’est sympa! Génial!», a réagi le président en découvrant la bouteille. L'exposant a expliqué son idée: «On a pensé à vous. Et on pense qu'avec ça, on peut relancer le rosé aux Etats-Unis», avant de poser avec Emmanuel Macron pour les caméras. Et à l'intérieur du contenant? Du rosé «Château Saint-Louis Costières de Nîmes», indique «Le Parisien».

«Défendre la consommation avec modération»

Sur une note plus économique, Emmanuel Macron était également présent pour défendre le vin français en France, à l'international et pour marquer son soutien à cet «art de vivre à la française» bousculé par la guerre des droits de douane. «La clé, c'est de défendre d'abord la consommation avec modération (..) En même temps, on défend le vin français comme faisant partie de l'art de vivre à la française, de notre gastronomie, sa consommation et l'export», a lancé le chef de l'État. «La France, c'est le pays du vin. (...) il faut être fier de ce qu'on est».

La dernière inauguration présidentielle de Vinexpo Bordeaux – prédécesseur de Wine Paris – remontait à 2015, par François Hollande. Celle de 2026 intervient dans un contexte difficile pour la filière du vin. «On reste combatif», a répondu un responsable au chef de l'Etat, qui demandait si «le moral est bon».

Le secteur vinicole, confronté au dérèglement climatique, doit aussi faire face à de nouveaux modes de consommation (moins d'alcool, plus de vins frais, etc.) et subit les tensions géoécononomiques mondiales, en particulier des droits de douane accrus imposés par l'administration Trump aux alcools européens. «Un des points clés, c'est de bien exporter en Europe, de le défendre à l'international quand il est attaqué par des pratiques qui sont agressives et puis d'aller conquérir de nouveaux marchés», a insisté le président citant l'Inde, le Canada ou le Brésil.

Marchés pivot

Emmanuel Macron – qui s'est vu offrir un magnum de vin chinois – a évoqué la «concurrence» de la Chine qui «sait produire» ou des Italiens, deuxièmes exposants en matière de superficie à Wine Paris. Face à la surproduction dans certaines régions, le gouvernement a ouvert vendredi un plan d'aide à l'arrachage de vignes. «Il faut le faire (...) pour que les autres (vignes) gardent de la valeur», a-t-il expliqué, appelant à poursuivre l'«innovation» dans la filière.

Cette «venue était un geste symbolique fort», a réagi auprès de l'AFP le vigneron Gérard Bertrand, qui a longuement échangé avec lui. «Ça met du baume au coeur. Il a été à l'écoute des enjeux de restructuration, de reconquête commerciale... Et puis il fallait reparler de l'importance du vin dans la société, qui est un produit civilisationnel, qu'on fait depuis 24 siècles».

«Cela montre l'importance de notre secteur qui mérite d'être soutenu,» a dit Gabriel Picard, président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (FEVS), qui présentera mardi son bilan 2025. A Wine Paris, 60'000 visiteurs du monde entier (acheteurs, distributeurs...) sont attendus par plus de 6000 exposants venus de tous les grands pays producteurs.