Ce tire-bouchon très spécial peut vous sauver

Il y a des bouteilles de vin qui rendent la vie difficile. Par exemple lorsqu'elles sont fermées avec de la cire à cacheter ou que le liège est devenu friable. Il faut alors recourir à des astuces.

Stefan Keller

Le grand moment devant toute l'assemblée: pour ses 20 ans, il ouvre un Bordeaux hors de prix que son père a acheté à sa naissance et qu'il a rangé au fond de la cave. Le contenu a bien profité de la maturation, comme il finira par le découvrir, mais le bouchon beaucoup moins. Un long stockage – surtout dans une atmosphère trop sèche– a fragilisé le bouchon en liège, et lorsque le jeune homme tire dessus, ce dernier se brise en deux. Quel gâchis!

Si le ménage dispose d'un tire-bouchon à ressort, il y a une chance que la situation puisse être sauvée. Il est toutefois préférable de confier l'affaire au tire-bouchon bilame, même si son utilisation n'est pas toujours aisée.

Il faut du doigté

Voici comment procéder: il faut d'abord retirer ou couper la capsule et, si nécessaire, nettoyer la partie exposée du goulot avec un chiffon humide. Ensuite, insérer soigneusement les deux ailes dans la bouteille, le plus loin possible le long du verre.

Une fois cette opération réussie, tirer lentement le bouchon hors du goulot de la bouteille avec un mouvement ondulant. Si, au cours de cette opération, quelques miettes de liège tombent tout de même dans le vin, on peut le filtrer dans une carafe à travers un linge de ménage non parfumé. Il en va de même s'il ne reste rien d'autre à faire que de pousser le bouchon récalcitrant, ou ce qu'il en reste, directement dans la bouteille.

Enlever la cire

Pour ouvrir une bouteille scellée avec de la cire à cacheter, un tire-bouchon ordinaire suffit. Il est préférable d'enlever le vernis dans l'évier à l'aide d'une pointe de couteau, car cela peut laisser des traces.

La fermeture hermétique permet au liège naturel de mieux vieillir, mais pour les bouteilles du siècle dernier, il est recommandé de se faire assister par un bilame pour l'ouverture.