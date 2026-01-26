Après sa victoire lors du géant d'Adelboden (BE), on a vu Marco Odermatt en pleine euphorie, un Mathusalem à la main. Cette bouteille provient de la Maison Gilliard à Sion.

Stefan Keller

Une bouteille d'une contenance de six litres a été remise sur le podium à chacun des trois premiers classés lors des courses de la Coupe du monde de ski d'Adelboden, dans l'Oberland bernois, les 10 et 11 janvier derniers.

Le contenu de ce Mathusalem? Un blanc de blancs qui détient l'appellation Vin de Pays Suisse. Ce qui saute aux yeux, c'est son nom: Les Murettes. Un synonyme de fendant valaisan depuis 1921 qui est aussi connu que son pendant rouge, la Dôle des Monts. Ces deux crus sont légendaires.

La recette reste secrète

«Nous jouons avec la marque», explique l'œnologue de Maison Gilliard, Samuel Panchard. Pour le centenaire de son fendant, la célèbre cave sédunoise a lancé une version pétillante. Outre le chasselas, du chardonnay et des cépages aromatiques sont assemblés. On n'en saura pas plus sur sa composition car l'œnologue ne veut pas dévoiler toute la recette. Mais ses raisons doivent néanmoins provenir du Valais. Ce vin pourrait donc aussi être proposé sous l'appellation d'origine contrôlée Valais AOC.

La mise en bouteille se fait en cuve sous pression, comme pour le Prosecco. Le processus – qui ne dure que quelques semaines – est bon marché par rapport à la fermentation en bouteille, mais le produit de la vente est nettement plus élevé par rapport au vin classique. Le dosage, c'est-à-dire le sucre ajouté avant le bouchage de la bouteille, est de dix grammes par litre – ce qui correspond à la catégorie Brut.

Danse à de nombreux mariages

La Maison Gilliard, riche en traditions, appartient aujourd'hui à la cave schwytzoise Schuler. Depuis deux ans, un contrat de partenariat a été conclu avec les organisateurs des mythiques courses d'Adelboden. Gilliard participe à une soixantaine d'autres manifestations, comme le Marathon des terroirs du Valais et la Patrouille des Glaciers. Et les stars du cirque blanc Loïc Meillard et Camille Rast, entre autres, font partie des ambassadeurs de la marque.