Mardi soir, l’UEFA Champions League reprend! Enjeux, nouveaux venus, matchs incontournables: tout ce qu’il faut savoir avant la première journée. Sans oublier une question centrale: le Paris Saint-Germain réussira-t-il à l’emporter une troisième fois consécutive?

Quels sont les enjeux de la nouvelle saison?

Quels sont les enjeux de la nouvelle saison?

Mardi soir, débute la première journée de l’UEFA Champions League 2026-2027. Pour cette troisième édition du format à 36 équipes, la phase de ligue reste inchangée: chaque équipe jouera huit matchs contre huit adversaires différents. A la fin, un classement unique permettra aux huit premiers d’être qualifiés directement pour les huitièmes de finale. La finale, elle, se jouera le 5 juin 2027 au Metropolitano de Madrid, antre de l'Atlético, qui avait déjà accueilli la finale 2019.

Ce format, qui multiplie les confrontations entre cadors dès la phase de ligue, promet son lot de sommets bien avant la phase finale. Si le Real Madrid affronte ce soir (mardi 8 septembre) l’Inter Milan, le Paris SG affrontera lui Manchester City, le 14 octobre, puis le FC Barcelone au Parc des Princes le 20 octobre. Sans oublier un Barcelone - Manchester City (8 décembre), un Bayern Munich - Manchester United (20 janvier 2027): autant d'affiches qui n'auraient, il y a quelques années, jamais eu lieu avant les quarts de finale.

Les nouvelles têtes de la saisons 2026-2027

Parmi les 36 clubs engagés, quelques petits nouveaux viennent se frotter à l'élite européenne. Como fait ainsi ses grands débuts dans la compétition, symbole de la remontée fulgurante du club italien. À ses côtés, deux autres néophytes créent la surprise: Sabah FK, club azerbaïdjanais fondé il y a seulement neuf ans, et le LASK, formation autrichienne qualifiée au bout d'une remontée spectaculaire contre le Celtic Glasgow (5-1 après prolongation, après avoir été mené 3-0 à l'aller). Autre belle histoire, plus confirmée que nouvelle: Bodø/Glimt, club norvégien qui avait crevé l'écran l'an dernier jusqu'en 8es de finale, valide sa deuxième participation consécutive. Aston Villa, l’équipe de Johan Manzambi, retrouve la Ligue des Champions après un joli coup l'an dernier: les Villans ont décroché leur ticket pour la C1 en battant Fribourg 3-0 en finale de l’Europa League. Un sacre qui leur vaut, cette saison, de retrouver l'élite continentale.

Les affiches de la première journée de l’UEFA Champions League à suivre cette semaine sur CANAL+ RMS Mardi 8 septembre, 21h:

Lille — Real Betis

Mercredi 9 septembre, 21h:

Paris Saint-Germain — Slovan Bratislava

Deux rendez-vous à ne pas manquer pour lancer cette nouvelle campagne européenne, à suivre en intégralité sur les chaînes CANAL+ et via myCANAL. RMS Mardi 8 septembre, 21h:

Lille — Real Betis

Mercredi 9 septembre, 21h:

Paris Saint-Germain — Slovan Bratislava

Deux rendez-vous à ne pas manquer pour lancer cette nouvelle campagne européenne, à suivre en intégralité sur les chaînes CANAL+ et via myCANAL. Ça m'intéresse!

Le Paris Saint-Germain peut-il vraiment aller chercher un triplé historique?

On ne peut évoquer l’UEFA Champions League sans parler du principal protagoniste de cette saison. Vainqueur en 2025 puis en 2026 face à Arsenal aux tirs au but à Budapest, le Paris SG de Luis Enrique peut devenir seulement le quatrième club de l'histoire à décrocher trois Ligues des champions consécutives. Un exploit que l'entraîneur espagnol assume pleinement viser, ayant confié en interview au site UEFA.com, le 10 août dernier, vouloir «égaler le Real Madrid», tout en reconnaissant la difficulté de l'exercice.

Le Paris Saint-Germain est passé par une belle mise en jambes: le 12 août, Paris a défendu avec succès sa Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, s'imposant 2-1 à Salzbourg grâce à des buts de Kvaratskhelia et Doué. Mais le début de saison n'a pas la même superbe en Ligue 1: après avoir perdu le Trophée des Champions face à Lens (1-0), Paris a enchaîné deux matchs nuls en deux journées de championnat, contre Rennes (2-2) puis contre Lille (2-2). De quoi nourrir les débats avant même le coup d'envoi de la campagne européenne: Paris ira-t-il vraiment chercher un troisième titre consécutif européen?

Une chose est sûre: où que mène cette quête, elle se vivra sur CANAL+, qui diffuse 100% des matchs du Paris Saint-Germain tout au long de la compétition.

Les abonnements CANAL+ pour suivre le football européen RMS UEFA Champions League: suivez le meilleur du foot européen sur CANAL+ (la plus belle affiche du mardi/mercredi + 100% des matchs du Paris Saint-Germain). Premier League: suivez le parcours des joueurs suisses en Premier League sur CANAL+, avec 100% des matchs commentés en français. CANAL+ est la destination pour vivre la reprise de ces deux compétitions RMS UEFA Champions League: suivez le meilleur du foot européen sur CANAL+ (la plus belle affiche du mardi/mercredi + 100% des matchs du Paris Saint-Germain). Premier League: suivez le parcours des joueurs suisses en Premier League sur CANAL+, avec 100% des matchs commentés en français. CANAL+ est la destination pour vivre la reprise de ces deux compétitions Découvrir les offres

Où en sont les Suisses en Ligue des champions?

Cette saison encore, plusieurs Suisses évoluent sur la scène européenne. Yann Sommer poursuit sa carrière au Club Bruges, qui débute sa campagne dès la première journée face à Aston Villa, le mardi 8 septembre à 18h45, une affiche qui prend justement une saveur particulière puisque Johan Manzambi porte désormais les couleurs anglaises. Mais le héro genevois de la Coupe du Monde 2026 sera-t-il aligné sur la pelouse ou toujours convalescent? La question reste entière. Gregor Kobel, lui, défendra les couleurs du Borussia Dortmund, qui reçoit Villarreal le même soir. Manuel Akanji, cette saison à l'Inter Milan, se déplacera d'entrée sur la pelouse mythique du Real Madrid.