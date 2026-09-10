Cette 4e journée de Premier League s'annonce chargée en enseignements pour les Helvètes exportés en Angleterre. Voici où en sont les Suisses avant ce week-end.

Article rémunéré, présenté par CANAL+.

Ce week-end se tiendra la quatrième journée de Premier League. Après trois rencontres, faisons un point sur les Helvètes qui évoluent dans le championnat anglais et quels sont les défis qui les attendent.

Johan Manzambi: un retour possible dès samedi soir!

Bonne nouvelle du côté de Villa Park: Johan Manzambi a repris l'entraînement collectif il y a quelques jours, après de longues semaines de rééducation suite à sa blessure au genou contractée durant le Mondial. Unai Emery, prudent, l'a toutefois préservé pour le déplacement à Hull (0-0), refusant de précipiter son retour.

Si la situation d'Aston Villa n'est pas au beau fixe après trois matchs etzéro but marqué, l'espoir est là. Lors du nul concédé à Hull, l'équipe a dominé les débats (73,5% de possession, 13 tirs, largement supérieure en attendus de buts) sans parvenir à convertir la moindre occasion. Le constat est sans appel: il manque à Unai Emery un joueur capable de débloquer les situations... exactement le profil que Manzambi est censé apporter!

Reste à savoir si Emery osera enfin lui donner sa chance face à Nottingham Forest, ce samedi. Le club, la presse et les supporters l'espèrent. Et si Manzambi était la solution à cette stérilité offensive?

Comment regarder la rencontre? RMS Le choc Aston Villa - Nottingham Forest, comme l'ensemble de la Premier League, est à suivre sur CANAL+, diffuseur exclusif du championnat en Suisse romande. RMS Le choc Aston Villa - Nottingham Forest, comme l'ensemble de la Premier League, est à suivre sur CANAL+, diffuseur exclusif du championnat en Suisse romande. Voir le match

Ndoye: décisif mais frustré à Nottingham

Dan Ndoye a été décisif à Anfield, mais ça n'a pas suffi pour l'emporter. L'ailier vaudois a ouvert le score face à Liverpool lors de la deuxième journée d'une belle finition, avant que les Reds n'égalisent en seconde période (2-2). Forest n'a dès lors toujours pas gagné cette saison (2 nuls, 1 défaite).

Ndoye entame pourtant sa deuxième campagne à Nottingham avec une réelle envie de tourner la page: après une première saison compliquée, marquée par un maintien arraché à trois journées de la fin, il a récemment confié en interview avoir hâte de montrer son plein potentiel, sous les ordres du nouvel entraîneur Oliver Glasner. Rendez-vous ce samedi, où Nottingham Forest se déplace justement à... Aston Villa, pour un choc potentiel avec Manzambi!

Les abonnements CANAL+ pour suivre le football européen RMS UEFA Champions League: suivez le meilleur du foot européen sur CANAL+ (la plus belle affiche du mardi/mercredi + 100% des matchs du Paris Saint-Germain). Premier League: suivez le parcours des joueurs suisses en Premier League sur CANAL+, avec 100% des matchs commentés en français. CANAL+ est la destination pour vivre la reprise de ces deux compétitions! RMS UEFA Champions League: suivez le meilleur du foot européen sur CANAL+ (la plus belle affiche du mardi/mercredi + 100% des matchs du Paris Saint-Germain). Premier League: suivez le parcours des joueurs suisses en Premier League sur CANAL+, avec 100% des matchs commentés en français. CANAL+ est la destination pour vivre la reprise de ces deux compétitions! Découvrir les offres

Xhaka: la boussole de Sunderland face au test Arsenal

Granit Xhaka n'a pas manqué le moindre match depuis le début de la saison. Le Bâlois de 33 ans a livré des prestations solides sur les trois premières journées, confirmant, une fois de plus, la valeur de son expérience sur le terrain. Sunderland, tout juste remonté en Premier League, pointe à 4 points après trois journées: un bilan honorable pour un promu.

Le test s'annonce corsé ce samedi (21h): Arsenal, leader increvable depuis le début de saison, se déplace à Sunderland. Un vrai baromètre pour mesurer les ambitions du club et le rôle que Xhaka, capitaine et pilier de l'équipe, saura y jouer.

Manchester United - Manchester City: le derby sans Suisse, mais pas sans enjeu Pas de Suisse à l'affiche de ce derby mancunien, mais le contexte est électrique. Manchester City occupe la tête de Premier League après trois journées solides, porté par une star intraitable: Erling Haaland, déjà auteur de 3 buts sur les 3 premières journées avec une moyenne de note impressionnante. Autre pépite à suivre côté City: Enzo Fernández, la recrue estivale la plus chère du club (125 millions de livres en provenance de Chelsea), a fait des débuts très remarqués contre Coventry. Lancé en urgence suite à une blessure de dernière minute à l'échauffement, l'Argentin a participé au but de la victoire dès sa première apparition. En face, Manchester United répond plutôt bien également, porté par un Bruno Fernandes des grands soirs. Avec déjà trois buts et une passe décisive en trois journées, le capitaine portugais est le principal artisan du regain de forme des Red Devils. À ses côtés, le duo offensif Bryan Mbeumo - Matheus Cunha, tous deux recrutés l'été dernier pour redresser une attaque famélique, sera scruté de près: deux profils complémentaires censés enfin donner du mordant à l'attaque mancunienne. Un vrai choc au sommet, entre le leader et un United revanchard, à suivre dimanche à Old Trafford (17h30) sur CANAL+. Pas de Suisse à l'affiche de ce derby mancunien, mais le contexte est électrique. Manchester City occupe la tête de Premier League après trois journées solides, porté par une star intraitable: Erling Haaland, déjà auteur de 3 buts sur les 3 premières journées avec une moyenne de note impressionnante. Autre pépite à suivre côté City: Enzo Fernández, la recrue estivale la plus chère du club (125 millions de livres en provenance de Chelsea), a fait des débuts très remarqués contre Coventry. Lancé en urgence suite à une blessure de dernière minute à l'échauffement, l'Argentin a participé au but de la victoire dès sa première apparition. En face, Manchester United répond plutôt bien également, porté par un Bruno Fernandes des grands soirs. Avec déjà trois buts et une passe décisive en trois journées, le capitaine portugais est le principal artisan du regain de forme des Red Devils. À ses côtés, le duo offensif Bryan Mbeumo - Matheus Cunha, tous deux recrutés l'été dernier pour redresser une attaque famélique, sera scruté de près: deux profils complémentaires censés enfin donner du mordant à l'attaque mancunienne. Un vrai choc au sommet, entre le leader et un United revanchard, à suivre dimanche à Old Trafford (17h30) sur CANAL+. Suivre la rencontre

Elvedi et Okafor: le duo suisse de Leeds

Nico Elvedi et Noah Okafo s'installent progressivement dans le onze de Leeds, qui pointe à une belle 9e place après trois journées (1 victoire, 2 nuls). Elvedi, nouvel arrivant cet été, a d'abord goûté à la Premier League comme joker contre Brentford, avant de s'imposer comme titulaire à Brighton (1-1), où sa prestation solide a été saluée. Le Zurichois arrive auréolé d'une véritable renaissance: longtemps écarté de la sélection nationale, il s'est imposé comme l'un des piliers de la défense suisse au Mondial, marquant les esprits contre la Colombie lors du huitième de finale qui a propulsé la Nati en quarts pour la première fois depuis 1954.

Okafor, de son côté, entame sa deuxième saison anglaise avec l'ambition de confirmer une première année prometteuse, marquée notamment par un doublé retentissant à Old Trafford contre Manchester United. Les deux Suisses seront à suivre lundi (21h) face à Newcastle, en clôture de cette 4e journée.

Schär: le retour après un calvaire médical

Fabian Schär a fait son grand retour à la compétition en Carabao Cup mardi dernier contre Millwall, quelques jours après le nul 2-2 de Newcastle contre Bournemouth, où il n'était pas encore apte à figurer. Un vrai symbole après huit mois sans jouer la moindre minute officielle: sa dernière saison avait été un chemin de croix, entre une grave blessure à la cheville en janvier et une infection inhabituelle qui avait transformé une absence de trois mois en saison quasiment blanche. Newcastle avait prolongé le contrat de son taulier malgré cette saison blanche, preuve de la confiance qui lui est accordée. Reste maintenant à convaincre Eddie Howe de lui donner sa chance en championnat, face à la concurrence de Thiaw et Botman.

Amenda: la solidité tranquille de Coventry

«On méritait plus, on a eu de grosses occasions. C'était une vraie bonne performance», confiait Aurèle Amenda après la défaite honorable de Coventry face à Manchester City (0-1, seul but signé Erling Haaland), reconnaissant au passage sa part de responsabilité sur l'action du but.

Une prestation pleine de caractère qui tranche avec le moment plus compliqué vécu contre Hull, où un but contre son camp inscrit en fin de match (84e) avait scellé la défaite des Sky Blues (0-1). Titulaire lors des trois premières journées, le Biennois vit des débuts contrastés avec Coventry, aujourd'hui en fin de classement de Premier League sans point ni but marqué. Mais l'état d'esprit affiché contre City nourrit l'optimisme avant de recevoir Brighton ce dimanche (15h).