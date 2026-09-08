Dans un peu plus de deux semaines démarrent les WorldSkills à Shanghai. La polygraphe Alisha Rast attend la compétition avec fébrilité, tandis que Julian Ferrante sait déjà ce qui l'attend. Il retourne aux championnats des métiers cette fois en tant qu'ambassadeur.

«On approche doucement d'un 7.» C'est ainsi qu'Alisha Rast (20 ans), de Neudorf (LU), décrit sa nervosité, sur une échelle de 1 à 10. Plus la compétition approche, plus elle monte. Mais l'impatience prend le dessus. La polygraphe est sur le point de vivre le sommet de sa jeune carrière: les WorldSkills à Shanghai.

Chaque minute libre investie

La Lucernoise travaille pour ce rêve depuis des mois. «J'ai investi près de mille heures dans ma préparation», dit-elle. Une journée par semaine était réservée à l'entraînement, avec en plus des week-ends intensifs avec la SwissSkills National Team partout en Suisse, des blocs d'entraînement à Aarau et même au Canada. «Même mon temps libre, j'y ai consacré chaque minute disponible.»

Polygraphe de formation, Alisha Rast concourt dans la discipline Graphic Design Technology. «Au début, il fallait surtout acquérir de nouvelles techniques. Aux WorldSkills, on demande des compétences comme le design d'emballage ou l'animation, qui n'étaient pas couvertes par ma formation.»

Un marathon d'épreuves à Shanghai

À Shanghai, un programme serré attend la jeune femme: pendant trois jours, elle devra concourir durant six heures, sous une pression maximale, puis quatre heures supplémentaires le quatrième jour. «C'est le maximum qu'on puisse avoir dans une discipline», dit-elle. Chaque jour se concentre sur un thème différent, dont elle ne découvrira les détails qu’une fois sur place.

Mais Alisha Rast a déjà prouvé qu'elle savait garder la tête froide, même sous les regards des jurés: l'an dernier, elle a décroché la première place aux SwissSkills. «Depuis, je sais que je fonctionne bien sous une pression énorme, même avec le chrono qui tourne et le public dans le dos»

Sa famille, la clé du succès

Pour tenir le coup nerveusement, elle compte sur un soutien de ses proches. «Mon porte-bonheur le plus précieux dans mes bagages, c'est ma famille et des personnes chères de ma vie professionnelle, qui m'accompagnent. J'apprécie énormément ça et je sais que ce n'est pas une évidence.»

Son objectif pour la Chine? Donner tout ce qu'elle a appris ces derniers mois. «J'aimerais rentrer complètement vidée, mais surtout heureuse et riche d'expériences précieuses.»

UBS, partenaire principal de SwissSkills RMS L'apprentissage et la diversité des métiers sont un facteur de succès essentiel pour la place économique suisse. Pour que les jeunes puissent découvrir et développer tout leur potentiel dans la vie professionnelle, UBS s'engage pleinement dans le cadre de toutes les plateformes SwissSkills, dont l'objectif est de renforcer durablement l'excellence de l'exercice des métiers en Suisse. Ces plateformes comprennent notamment les championnats suisses centralisés des métiers SwissSkills à Berne, la SwissSkills City, ainsi que le soutien au SwissSkills National Team et son accompagnement dans la préparation aux compétitions internationales, comme les WorldSkills 2026 à Shanghai, qui se dérouleront du 22 au 27 septembre. Ringier Médias Suisse est partenaire médias officiel de SwissSkills. RMS L'apprentissage et la diversité des métiers sont un facteur de succès essentiel pour la place économique suisse. Pour que les jeunes puissent découvrir et développer tout leur potentiel dans la vie professionnelle, UBS s'engage pleinement dans le cadre de toutes les plateformes SwissSkills, dont l'objectif est de renforcer durablement l'excellence de l'exercice des métiers en Suisse. Ces plateformes comprennent notamment les championnats suisses centralisés des métiers SwissSkills à Berne, la SwissSkills City, ainsi que le soutien au SwissSkills National Team et son accompagnement dans la préparation aux compétitions internationales, comme les WorldSkills 2026 à Shanghai, qui se dérouleront du 22 au 27 septembre. Ringier Médias Suisse est partenaire médias officiel de SwissSkills. En savoir plus

Des expériences précieuses pour la vie

À quel point les championnats du monde des métiers peuvent marquer une vie, Julian Ferrante (27 ans) le sait bien. Ce Suisse oriental avait concouru en 2019 aux WorldSkills de Kazan, en Russie, dans la discipline réception d'hôtel, et avait terminé 9e mondial.

«La plus grande porte que ma participation m'a ouverte, c'est le réseau personnel», dit Julian Ferrante. «J'ai réalisé à quel point le monde fonctionne au travers des relations.» Grâce aux contacts de son coach, il avait pu s'entraîner au préalable dans des hôtels de luxe prestigieux comme le Baur au Lac à Zurich ou le Fairmont Le Montreux Palace, pour acquérir une expérience cinq étoiles avant la compétition.

Du sommet des montagnes au monde de la tech

Après les championnats du monde des métiers, Julian Ferrante a accumulé de l'expérience à l'ancien Intercontinental Davos (aujourd'hui l'AlpenGold Hotel Davos), a servi comme majordome des invités du World Economic Forum à Davos, avant de littéralement grimper encore plus haut: à la réception du Pilatus. Là, son entraînement intensif aux WorldSkills lui a servi: «Quand le dernier train part, plus aucun check-in n'est possible. Il faut fonctionner sans erreur, sous pression.»

En parallèle de son quotidien professionnel, cet ambitieux Suisse oriental s'est formé sans relâche et est diplômé d'école supérieure (ES) de tourisme et d'économie.

C'est via un camp de promotion des talents que Julian Ferrante a trouvé sa voie vers le secteur tech. Depuis bientôt quatre ans, il travaille comme Senior Customer Success Manager chez Like Magic, une start-up de logiciels hôteliers. «J'aide à digitaliser les processus de check-in, pour que le personnel hôtelier ait plus de temps pour la vraie hospitalité.»

Envoyez un message d'encouragement au SwissSkills National Team! Très bientôt, le SwissSkills National Team s'élancera pour représenter la Suisse aux WorldSkills Shanghai 2026. Surprenez nos jeunes talents professionnels avec un message d'encouragement personnel sur le Fanwall SwissSkills, puis partagez votre contribution sur vos réseaux sociaux. Chaque message de soutien leur donne un vent supplémentaire dans le dos! Très bientôt, le SwissSkills National Team s'élancera pour représenter la Suisse aux WorldSkills Shanghai 2026. Surprenez nos jeunes talents professionnels avec un message d'encouragement personnel sur le Fanwall SwissSkills, puis partagez votre contribution sur vos réseaux sociaux. Chaque message de soutien leur donne un vent supplémentaire dans le dos! Poster maintenant sur le Fanwall

«Faites confiance à votre entraînement»

Cette année, la boucle se referme pour Julian Ferrante. Il repart à Shanghai comme ambassadeur officiel SwissSkills, pour guider les délégations à travers le site et soutenir l'équipe suisse.

Quand il repense à sa propre participation, il a toujours la chair de poule. «Entrer dans le stade lors de la cérémonie d'ouverture, drapeau suisse en main, devant des dizaines de milliers de spectateurs: c'est un moment gigantesque, presque irréel.»

Pour Alisha Rast et tout le National Team, le vétéran des WorldSkills a un conseil précieux: «Les derniers jours avant le départ, il faut peaufiner les détails», conseille-t-il. «Mais une fois à Shanghai, il faut lâcher prise, faire confiance à son entraînement et simplement profiter de l'aventure.»