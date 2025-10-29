La banque centrale américaine a abaissé mercredi son taux directeur, mais seulement de 0,25 point de pourcentage. Jerome Powell s'expose ainsi une nouvelle fois à la pression massive du président Trump. Ce dernier exige depuis des mois une baisse plus drastique.

Le président de la Fed Powell réduit à nouveau les taux d'intérêt

1/4 La Fed, avec son chef Jerome Powell, abaisse à nouveau ses taux directeurs. Photo: imago/Xinhua

AFP Agence France-Presse

La banque centrale des Etats-Unis a réduit sans surprise mercredi ses taux d'intérêt pour la deuxième fois d'affilée face aux risques pesant sur le marché du travail «ces derniers mois», dans une décision qui n'a pas fait l'unanimité en son sein. Cette détente, largement anticipée par les marchés financiers, ramène les taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4%.

Fait inhabituel: deux des douze votants se sont opposés à cette action, l'un parce qu'il voulait une baisse plus forte, d'un demi-point, le deuxième parce qu'il ne voulait pas de baisse du tout.

