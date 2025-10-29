Résultats des géants de la tech, décision de la Fed de Jerome Powell et sommet entre Donald Trump et Xi Jinping: à la veille de ces deux journées décisives, la nervosité monte à Wall Street. Voici les heures de vérité qui attendent les marchés.

La bulle de l'IA, la décision sur les taux d'intérêt et le méga-deal de Trump

Nicola Imfeld

Ce sont sans doute les 24 heures les plus décisives de l’automne pour les marchés financiers. Elles commenceront à 14 heures, heure locale aux Etats-Unis (19 heures, heure suisse), avec la décision de la banque centrale américaine (Fed) sur les taux d'intérêt. La journée se terminera lorsque le président américain Donald Trump aura négocié avec le chef d'Etat chinois Xi Jinping pour tenter de résoudre leur bras de fer commercial. Entre les deux événements, les investisseurs auront aussi les yeux rivés sur la possible bulle de l’intelligence artificielle. L’atmosphère est électrique.

1 Jerome Powell va-t-il baisser les taux?

Mercredi soir, le président de la Fed Jerome Powell se présentera devant la presse. Après avoir baissé pour la première fois le taux directeur en août, la très grande majorité des analystes s'attendent à une nouvelle baisse de 0,25 point de pourcentage. Cela ne devrait satisfaire que partiellement Donald Trump, qui réclame depuis des mois des baisses de taux plus importantes.

Ce que Jerome Powell dira lors de la conférence de presse sera plus important que la simple hausse des taux à laquelle on peut s'attendre. Selon les rumeurs, une double baisse des taux d'intérêt pourrait également être mise sur la table en décembre, juste avant Noël. S’il en laisse ne serait-ce qu'entrevoir la possibilité, les marchés pourraient s'enflammer. A l’inverse, s'il adopte un ton prudent, les investisseurs risquent d’être déçus. Mais le scénario le plus probable reste celui d’un Jerome Powell insaisissable – et donc celui d'une réaction boursière difficile à prévoir.

2 La bulle de l’IA sous la loupe

Cinq des «Magnificent Seven» – Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon et Apple – publient mercredi et jeudi leurs chiffres du troisième trimestre. Ensemble, ils représentent environ un quart de l'indice phare américain S&P 500. Leurs chiffres, leurs prévisions, leurs plans d'investissement: ils agissent comme des forces tectoniques sur les marchés. Et dans un contexte où de plus en plus d'experts parlent d'une bulle de l’intelligence artificielle, la nervosité est à son comble.

Depuis trois ans, l’enthousiasme autour de l’IA alimente un véritable boom technologique: les data centers se multiplient, les fabricants de puces tournent à plein régime, des milliards sont investis. Mais une question demeure: quand ces entreprises parviendront-elles enfin à dégager de vrais bénéfices?

«Cette semaine décidera si le rallye se poursuivra ou s'il fera une pause», a prévenu Talley Leger du Wealth Consulting Group. Si les chiffres des «Magnificient Seven» sont positifs, cela se répercutera directement sur l'ensemble du secteur de l'IA – et inversement.

3 Trump contre Xi Jinping: vers un méga-deal?

Et puis, il y a la grande scène géopolitique. Jeudi (heure locale), le président américain Donald Trump rencontrera le chef d'Etat chinois Xi Jinping en Corée du Sud – la première rencontre au sommet depuis le retour de Trump à la Maison Blanche. Les attentes sont énormes, tant sur le plan politique qu'économique. Car c'est Trump qui a lancé la guerre commerciale américaine contre la Chine en 2018. Et cette guerre douanière qui dure depuis des années a coûté des milliards aux deux parties, perturbé les chaînes d'approvisionnement et déstabilisé l'industrie tech.

En début de semaine, les deux parties ont envoyé de timides signaux de détente: le négociateur chinois a même parlé d'un «accord provisoire», Washington a confirmé des «conditions générales». Mais les sujets de discorde restent nombreux: la domination chinoise dans les terres rares, les restrictions à l’exportation, la question de Taïwan, ou encore les accusations américaines sur le rôle de la Chine dans la crise du fentanyl.

Trump espère conclure un «méga-accord» réglant tous ces points. Pour les marchés, une entente large, notamment sur les droits de douane et les matières premières stratégiques, serait un véritable soulagement. Mais si la rencontre débouche sur une nouvelle escalade commerciale, les bourses risquent de vaciller dès la fin de la semaine.