Quand l'argent ne compte pas, même un sapin de Noël à 40'000 francs peut être transporté par avion jusqu'en Suisse. Le majordome de luxe Daniel Rudolf nous révèle les demandes les plus insolites des riches.

En bref Le majordome de luxe Daniel Rudolf raconte dans un livre les demandes insolites

Parmi les missions figuraient des cigarettes transportées par hélicoptère et un chien en jet privé

Daniel Rudolf trouve les clients suisses fortunés discrets et fiables

Flavia Schlittler

Bienvenue dans le monde des super-riches, où les désirs ne connaissent aucune limite et virent parfois à l’étrange. Daniel Rudolf connaît cet univers de très près. Pendant seize ans, il a organisé la vie de grandes fortunes: il a géré leurs maisons, leurs voyages, leur personnel, et satisfait jusqu’à leurs caprices les plus extravagants.

Il rassemble aujourd’hui ses souvenirs les plus fous dans un livre, «Encore un souhait? La vie secrète des Crazy Rich», qui paraît ce 11 novembre aux éditions Wilhelm Heyne. Les requêtes de sa clientèle semblent souvent tout droit sorties d’un film: tantôt une franche comédie, tantôt une aventure débridée, parfois même un petit film d’horreur.

Un vol en hélicoptère pour des cigares

Un jour, un collègue majordome s’est vu demander de poudrer un vieil homme très fortuné à la sortie de la douche, à un endroit bien précis: les testicules. Ceux-ci frottaient contre son pantalon, s’est justifié le milliardaire. Le collègue a refusé, mais a tout de même décroché le poste.

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La commande d’un bain d’eau minérale pour les enfants d’une famille aisée sort, elle aussi, de l’ordinaire. Pas moins de 186 bouteilles ont été nécessaires. Une fois versée dans la baignoire, l’eau a dû être réchauffée à l’aide d’une bouilloire. Les enfants y ont barboté quelques instants, puis on a vidé la baignoire.

«Impossible n’existe pas»: telle a toujours été sa devise, affirme Daniel Rudolf. Une marque précise de cigarettes a ainsi été livrée par hélicoptère jusqu’à un yacht. Et un chien a voyagé en jet privé de Majorque à Hambourg pour une simple visite chez le vétérinaire.

Aujourd’hui, l’Allemand vit à Majorque. Il s’est installé sur l’île en 2019, avant d’y fonder sa propre entreprise en 2020. Il exerce toujours dans la conciergerie de luxe et gestionnaire de domaines: pour ses clients, il organise villas, yachts, voyages et jets privés.

Le métier de majordome a le vent en poupe

Il a également ouvert sa propre école de majordomes. D’employé, il est devenu entrepreneur. Et la profession connaît un regain d’intérêt: une nouvelle génération se tourne elle aussi vers ce métier. Daniel Rudolf explique à Blick pourquoi celui-ci a de l’avenir, en dépit des clichés, et comment il y a lui-même fait son chemin.

«Enfant, je ne rêvais évidemment pas de devenir majordome. J’ai commencé par un apprentissage de cuisinier, puis j’ai travaillé comme chef privé. On m’a confié toujours plus de responsabilités: d’abord la cuisine, puis le personnel, les biens immobiliers, les voyages, et finalement toute la vie de mes employeurs. C’est ainsi que j’ai grandi dans ce métier», raconte-t-il.

«Aujourd’hui, le majordome n’est plus l’homme aux gants blancs. C’est un gestionnaire de maison, un assistant personnel, un organisateur et quelqu’un qui résout les problèmes. C’est justement parce que la vie de beaucoup de gens est devenue plus complexe et plus rapide que ce métier reste d’actualité.»

Les jeunes s’y intéressent parce qu’il ouvre des portes à l’international et offre une plongée dans des mondes hors du commun, explique Daniel Rudolf. «Mais je le dis honnêtement: ce n’est pas un métier glamour. Il faut de l’humilité, de l’endurance, de la flexibilité, et aimer faire gagner du temps aux autres.»

Quid des millionnaires suisses?

Daniel Rudolf a également côtoyé des clients célèbres. L’animatrice de talk-show Oprah Winfrey, par exemple, l’a marqué par sa présence hors du commun. Mais un nom connu ne suffit pas à l’impressionner. Ce qui compte, à ses yeux, c’est la manière dont on traite celles et ceux qui travaillent dans l’ombre. Remarquer le personnel, le regarder dans les yeux et lui dire merci: voilà, selon lui, la vraie valeur.

Et qu’en est-il des fortunés de notre pays? «Je trouve souvent les clients suisses discrets, exigeants sur la qualité et très fiables. La plupart du temps, ils ne cherchent pas le grand spectacle, mais une solution qui fonctionne avec précision et discrétion.»

Ils accorderaient souvent plus d’importance à la vie privée et à la constance qu’au luxe ostentatoire. Chaque personne est bien sûr différente, mais chez beaucoup de clients suisses, une règle prévaut: «Il faut d’abord gagner leur confiance. Une fois acquise, elle est très solide.»