Nico Hischier: «Pour beaucoup, parler d'argent est un souci»

Le monde entier sait combien gagne Nico Hischier en NHL. Son nouveau contrat de cinq ans s'élève à l'équivalent de 48 millions de francs. Discuter d'argent avec le capitaine des New Jersey Devils est donc intéressant, car il s'exprime sans détours.

Nicole Vandenbrouck

Contrairement à la National League, la NHL ne fait aucun mystère des salaires. Dès la signature, le montant et la durée du contrat sont rendus publics. Pour Nico Hischier, il s'agit d'un bail de cinq ans à 58,5 millions de dollars, soit environ 48 millions de francs. Un contrat record, qui fait du Valaisan le Suisse le mieux payé de NHL.

«Nico mérite vraiment ce contrat. Il mérite chaque centime», a récemment glissé à ce sujet Jack Hughes, attaquant vedette et coéquipier de Hischier chez les Devils. La prolongation du capitaine représentait une étape importante pour l'équipe. L'international suisse a lui-même dû s'habituer à cette transparence autour de l'argent. Premier choix de draft des New Jersey Devils, le joueur de 27 ans leur est resté fidèle depuis 2017. Par sa personnalité, sur la glace comme en dehors, il incarne la franchise. Le Valaisan s'est confié à Blick.

Nico, les Suisses n'aiment pas parler d'argent. Comment l'expliquez-vous?C'est une très bonne question. Pour beaucoup de gens, c'est un sujet délicat. Peut-être parce qu'ils ont peur d'être jugés là-dessus, j'imagine. Nous, les Suisses, sommes plutôt réservés, et pas seulement sur ce thème. C'est notre culture. Ça ne me pose aucun problème.

Vous avez dû vous adapter: en NHL, n'importe qui peut trouver votre salaire sur Google. Votre rapport à l'argent a-t-il changé depuis votre arrivée? Je ne crois pas. Je suis venu en NHL parce que j'aime jouer au hockey. Bien sûr, j'avais conscience que mon hobby devenait mon métier et que j'allais être très, très bien payé pour ça. C'est un rêve que je vis toujours. L'argent m'apporte sécurité et stabilité, et j'en suis très reconnaissant. Dans le monde actuel, avoir des moyens facilite certaines situations. Mais mon mode de vie ne dépend pas de mes revenus. D'autres choses, plus importantes, me rendent heureux. Je me fie à d'autres valeurs.

Vous avez été confronté à de telles sommes dès l'adolescence. À l'époque déjà, on répétait sans cesse que l'argent ne fait pas le bonheur. Il peut certes améliorer les choses à court terme, mais à long terme, il ne rend pas plus heureux intérieurement. L'argent n'a jamais été le moteur de ma carrière.

Du jour au lendemain, tout le monde savait combien vous gagniez. Cela a-t-il compliqué la gestion de votre argent? Non, j'étais simplement heureux de pouvoir jouer au hockey dans le New Jersey. Je n'avais aucune envie de m'offrir des choses extravagantes. Mes parents m'ont élevé dans la simplicité. Et je sais pouvoir compter sur une bonne équipe de conseillers pour mes affaires financières et mes investissements. Je ne suis pas du genre matérialiste à acheter quelque chose juste parce que j'en ai les moyens. Il faut qu'une chose me plaise vraiment pour que je me l'offre, de temps en temps.

Vous investissez. Vous êtes-vous plongé dans le sujet? À 18 ans, l'investissement ne m'intéressait pas du tout (sourire). C'est pour ça que je m'appuie sur des gens de confiance, qui m'ont déjà aidé par le passé. Mais aujourd'hui, c'est aussi un sujet de discussion dans le vestiaire: on échange sur ce qui se passe. Évidemment, on reçoit régulièrement des propositions. À chaque fois, il faut se faire sa propre opinion. Je me suis récemment engagé auprès de Sensopro (ndlr entreprise suisse spécialisée dans le fitness et la santé). C'est un peu le fruit du hasard: il y a quelques années, j'ai testé un de leurs appareils dans une salle de sport, et le contact s'est noué comme ça. Pour moi, il est essentiel de croire pleinement au produit, car c'est un choix que je fais en toute conscience. Je ne me contente pas d'investir, je m'implique activement. Ces engagements comptent aussi pour mon développement personnel. Ils me permettent de découvrir l'entrepreneuriat, un domaine où je suis encore un vrai novice.

La charité vous tient-elle aussi à cœur? Chaque année, j'essaie de faire un don ou de m'engager dans des projets sociaux pour rendre quelque chose à la société. Aider les personnes défavorisées ou moins privilégiées, c'est important pour moi.

Vous souvenez-vous de ce que vous vouliez vous offrir avec votre premier argent de poche? Sans doute une nouvelle canne (rires), ou peut-être un skateboard, une fois. Mais je ne me souviens plus combien je recevais par mois, il faudrait demander à mes parents. Quand j'ai quitté Viège pour Berne à 15 ans, je touchais une indemnité pour les repas.

Son père, Rino Hischier, intervient: «Tu as toujours gagné ton propre argent avec des petits boulots pendant les vacances d'été.»

Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit: «Vous êtes millionnaire»? C'est comme ça, tout simplement. Je le comprends, justement parce que nos contrats sont publics. Je le prends avec philosophie, même si je préférerais personnellement qu'on ne me qualifie pas ainsi.

Combien faudrait-il vous offrir pour que vous renonciez à une saison? Question délicate. Pour rien au monde, évidemment.