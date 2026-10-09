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Nouveaux milliardaires à la Silicon Valley
Les super-riches de l'IA veulent des yachts et des jets personnalisés

Les entrées en bourse d'Anthropic et d'OpenAI vont créer des légions de millionnaires de l'IA. Ces derniers veulent des yachts, des voitures et des jets personnalisés, sont excentriques et fans de philanthropie, selon le FT.
Publié: il y a 26 minutes
Que feront de leur argent les super-riches de l'IA? Ils veulent du luxe excentrique et personnalisé, selon le FT.
Photo: SEBASTIEN NOGIER

En bref

  • Selon le FT, les IPO d’Anthropic et d’OpenAI devraient créer des légions de millionnaires parmi leurs salariés actionnaires
  • Plusieurs nouvelles fortunes de l’IA envisageraient une philanthropie ciblée et mesurable, dans l’esprit de l’altruisme efficace
  • Les riches de l’IA chercheraient aussi jets, yachts et voitures ultra-personnalisés, parfois payés en cryptomonnaies
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Myret ZakiJournaliste Blick

L'intelligence artificielle (IA) est en train de rendre beaucoup de personnes très riches, note un analyste du «Financial Times». En particulier aux Etats-Unis, où les fondateurs, actionnaires et cadres qui travaillent à OpenAI (l'entreprise américaine à l'origine de ChatGPT) ou Anthropic (créateur de Claude) s'apprêtent à encaisser d'importantes fortunes, avec l'entrée en bourse de ces deux géants de l'IA.

Légions de millionnaires

Comment s'enrichissent ces cadres de la tech? «Lorsque vous travaillez dans une entreprise technologique, vous recevez souvent des parts dans l'entreprise, sous forme d'actions, au titre d'incitation à rester au sein du groupe. Plus la valorisation de l'entreprise augmente, plus la valeur de vos actions augmente», explique le chroniqueur du FT.

Lorsqu'Anthropic entrera en bourse ces prochains jours, le marché s'attend à ce que sa valeur atteigne pas moins de 2000 milliards de dollars. OpenAI, de son côté, est valorisée actuellement à 850 milliards de dollars. «Ces valorisations vont rendre des légions d'employés millionnaires, car ils possèdent des parts, et quelques-uns deviendront milliardaires.»

Philanthropie à la mode Silicon Valley

Que feront ces cadres de la tech nouvellement enrichis avec leur fortune? D'après les recherches du FT, plusieurs de ces nouvelles fortunes de la Silicon Valley prévoient de consacrer de l'argent à des projets philanthropiques.

«Une tendance qui s'inscrit dans le mouvement de 'l'altruisme efficace' (Effective Altruism Movement)», note le FT, qui n'oublie pas de rappeler qu'un des plus grands promoteurs de ce mouvement a été l'escroc des cryptomonnaies, Sam Bankman-Fried.

Toujours est-il que, d'après les informations recueillies par le quotidien britannique, ces dons des super-riches de la tech privilégieront des projets ciblés et chiffrés, basés sur des données transparentes, et censés avoir un impact élevé.

Luxe excentrique et ultra-personnalisé

Mais les nouveaux riches de la tech dépenseront aussi beaucoup de cet argent dans de belles voitures, des jets et des yachts, est-il rapporté. Dans ce domaine, les reporters du FT ont découvert que les fortunés de la tech veulent des engins «ultra-personnalisés» et «ultra-performants», que certains voudront régler avec des cryptomonnaies.

Ils notent aussi des mélanges de genres excentriques: certains parlent d'acheter un jet privé équipé de bouteilles d'eau de marques artisanales. Mais aussi une Rolls-Royce customisée avec un intérieur bleu ciel et orange. Ou un yacht avec, sur le toit, un vélo d'appartement Peloton, connecté et haut de gamme. «Les riches de l'IA veulent tout ça», résume le chroniqueur du média financier britannique. Avant de conclure, non sans une touche d'humour bien anglaise: «Tout ceci montre une chose: même les milliards de l'IA ne peuvent pas acheter le bon goût.»

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