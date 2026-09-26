Face à la pression d'UBS, Karin Keller-Sutter ne fléchit pas

Le Conseil des Etats a décidé mercredi qu’UBS devra couvrir 90% de ses participations étrangères avec des fonds propres, une mesure défendue par Karin Keller-Sutter pour limiter les risques pour l’Etat après la débâcle de Credit Suisse.

Riccarda Campell

Depuis la faillite de Credit Suisse, la ministre des Finances Karin Keller-Sutter veut durcir les exigences en matière de fonds propres pour UBS. La banque devrait couvrir ses participations étrangères avec des fonds propres de base solides, afin de réduire l’exposition de l’État en cas de nouvelle crise.

Pour UBS, davantage de fonds propres signifie des coûts plus élevés. La direction de la banque, installée sur la Paradeplatz à Zurich, s’est donc battue avec acharnement contre ces projets. Son directeur général, Sergio Ermotti, est même allé jusqu’à reprocher à Karin Keller-Sutter, dans une interview, de ne pas avoir correctement informé les membres du Conseil des États, voire de les avoir délibérément induits en erreur.

«Le Conseil fédéral a déjà fait des concessions à la banque», a déclaré Karin Keller-Sutter dans un entretien accordé à CH Media. Malgré cela, UBS aurait qualifié toutes les propositions d’«extrêmes». «Elle a mis le paquet – probablement en partant du principe qu’elle s’imposerait de toute façon au Parlement. C’était toujours le cas auparavant.» La ministre des Finances estime par ailleurs que la menace d’un départ à l’étranger est irréaliste. Une telle opération serait coûteuse et juridiquement complexe.

Quoi qu’il en soit, la résistance de la banque n’a pas servi à grand-chose: mercredi, le Conseil des Etats a décidé qu’UBS devait couvrir 90% de ses participations étrangères avec des fonds propres.

«Un péché sur le plan réglementaire»

«Dès l’après-crise financière de 2008, la pression exercée par les banques était énorme», explique Karin Keller-Sutter. A l’époque, le Conseil fédéral avait cédé. «Cette fois-ci, nous sommes restés fermes. La primauté de la politique s’est imposée.»

La faillite de Credit Suisse a profondément marqué Karin Keller-Sutter. En 2023, la Confédération avait dû garantir jusqu’à 100 milliards de francs à la BNS, auxquels s’ajoutaient 9 milliards destinés à couvrir d’éventuelles pertes d’UBS liées à la reprise. «Ce fut un péché originel sur le plan réglementaire», déclare la ministre des Finances. Sans garantie de l’État, UBS n’aurait pas racheté Credit Suisse.

La banque aurait d’ailleurs défendu ses intérêts de manière très directe. Lors de la première réunion, UBS aurait présenté une simple feuille A4 listant ses exigences. Tout en bas figurait la mention «State Guarantee» – autrement dit, une garantie totale de l’État. «Je leur ai alors répondu en substance: “Je vous souhaite une bonne soirée. Je peux m’en charger moi-même.”» Ce n’est que plus tard que les parties ont fini par trouver un terrain d’entente.

Pour Karin Keller-Sutter, cette acquisition était la «moins mauvaise» de toutes les mauvaises solutions. Mais une chose était claire: UBS, encore renforcée par le rachat de Credit Suisse, doit désormais être soumise à un cadre beaucoup plus strict. «Ce que nous proposons aujourd’hui posait déjà problème chez UBS en 2008, conclut-elle auprès de CH Media. À l’époque, on ne l’a malheureusement pas résolu, mais étouffé sous l’effet du lobbying.»