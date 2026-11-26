Face au manque de valorisation dans le tarif TARDOC, l'association Médecins de famille et de l'enfance (mfe) exige un supplément transitoire dès 2027. Elle refuse également toute coupe financière.

Déçus par le tarif TARDOC, les médecins de famille montent au front

Déçus par le tarif TARDOC, les médecins de famille montent au front

L'introduction de la nouvelle grille TARDOC début 2026 n'a pas apporté la revalorisation attendue par la profession, écrit jeudi mfe dans un communiqué. Parallèlement, les tarifs de la radiologie pratiquée en cabinet devraient subir une forte baisse dès janvier 2027. Si le Conseil fédéral a exigé une feuille de route de la part des partenaires tarifaires, les médecins jugent cette démarche insuffisante.

L'Assemblée des délégués de mfe a adopté le 19 novembre dernier une résolution en faveur de la revalorisation des soins de base. «L'adhésion unanime à la résolution est un signal sans équivoque. Nos collègues ont longtemps contribué de manière constructive à l'élaboration de solutions et ont accordé leur confiance aux engagements pris. Ils attendent désormais des résultats concrets qui se traduisent par de réelles améliorations dans les cabinets», déclare Monika Reber, coprésidente de mfe.

Rétablir le supplément

L'association réclame le rétablissement au 1er janvier du supplément pour la médecine de famille, autrefois prévu sous le régime TARMED. Ce mécanisme doit faire office de solution transitoire avant une révision tarifaire complète, étayée par des données et dotée d'échéances strictes. Les soins de base ne doivent pas subir l'évolution des coûts constatée dans d'autres secteurs, comme les médicaments.

Mfe demande également de revoir l'évaluation des prestations, les hypothèses de productivité et les charges d'infrastructure et de personnel, afin de rémunérer les cabinets selon leurs coûts effectifs. Une telle mesure doit notamment empêcher la disparition de la radiologie de proximité.

«Affaiblir aujourd'hui la radiologie au cabinet risque de déplacer les examens vers d'autres structures, notamment les services d'urgence, entraînant des déplacements et des coûts supplémentaires. Cela va à l'encontre de l'objectif de garantir des soins de base solides et efficients en termes de coûts», souligne le coprésident Sébastien Jotterand.

En l'absence d'avancées concrètes de la part des autorités et des partenaires tarifaires, mfe examinera d'autres démarches politiques ou actions collectives.