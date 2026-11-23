Les ménages helvétiques mettent de côté en moyenne 1580 francs par mois. Pourtant, beaucoup ont le sentiment d’épargner bien moins. Blick fait le point sur des statistiques qui masquent de fortes différences selon les foyers.

En bref Les ménages suisses épargnent en moyenne 1580 francs par mois, mais les revenus élevés font fortement monter la moyenne

Les locataires consacrent en moyenne 28% de leur salaire net au logement, selon une étude de la Haute école de Lucerne

La classe moyenne inférieure consacre 10 à 13% de son revenu disponible aux primes de l’assurance de base

Martin Schmidt

C'est une moyenne que la plupart des habitants du pays rêveraient d'atteindre: en Suisse, le ménage moyen épargne 1580 francs par mois. Au niveau des dépenses, il consacre 6,3% de son revenu brut à l’alimentation et aux boissons, 7,2% aux primes d’assurance-maladie et 14,8% au logement. C’est ce que révèlent les derniers chiffres de l’enquête officielle sur le budget des ménages pour l’année 2024.

Or, ces chiffres suscitent actuellement d'âpres débats sur les réseaux sociaux. Les uns jubilent et vantent une Suisse dans laquelle la population et la classe moyenne se portent à merveille: des frais de logement aux coûts de la santé, tout va bien, n'en déplaise à ceux qui se plaignent la bouche pleine! Les autres, en revanche, n'y comprennent plus rien, certains allant jusqu'à évoquer des chiffres manipulés, tant le logement et les primes maladie paraissent difficilement supportables aujourd'hui.

Alors comment expliquer de telles différences de perception? L’enquête sur le budget des ménages atteint ses limites lorsqu’on examine la réalité quotidienne de certains groupes de la population et lorsque l'on compare la situation actuelle à la situation passée. Blick fait le point.

Pourquoi la moyenne pose problème

Dans un peu plus de 61% des ménages suisses, le revenu disponible est inférieur à la moyenne. Chaque mois, 40% des ménages ne peuvent épargner que des montants dérisoires, ou, pire encore, dépensent plus d’argent qu’ils n’en gagnent. C'est notamment le cas de nombreux retraités qui vivent de leurs économies. Les ménages situés au milieu de l’échelle, avec un revenu moyen de 8500 francs, épargnent plus de 900 francs par mois. Quant aux 20% les plus aisés, qui disposent d’un revenu moyen supérieur à 21'000 francs, ils mettent chaque mois plus de 5600 francs de côté, ce qui tire énormément vers le haut la moyenne de l’ensemble des ménages.

L'impact des anciens loyers et de la propriété sur les coûts du logement

Environ 36% des ménages sont propriétaires de leur logement et tirent massivement vers le bas la charge liée aux frais de logement, seuls les intérêts et les coûts énergétiques entrant ainsi dans le calcul. De plus, les nombreux baux de longue durée lissent fortement la charge moyenne des ménages.

Chez les locataires, la moyenne s’établit à 17% du salaire brut et à environ 28% du salaire net, selon des chiffres de la Haute école de Lucerne datant de 2024. La charge pèse particulièrement lourd sur le cinquième des ménages aux revenus les plus faibles: dans cette catégorie, un peu plus d’un ménage sur deux consacre plus d’un tiers de son revenu net au logement. Les loyers élevés des logements nouvellement mis sur le marché touchent en outre particulièrement les jeunes qui quittent le domicile familial et les familles qui s’agrandissent, et qui ont donc besoin de davantage d’espace.

Les ménages s'adaptent aux primes d'assurance maladie

Pour les revenus les plus bas, les réductions de primes peuvent apporter un net soulagement. Malgré tout, dans un sondage Comparis, près d’une personne sur trois disposant d’un revenu brut inférieur à 4000 francs indique avoir régulièrement des difficultés à payer sa facture d'assurance-maladie. Pour les revenus supérieurs à 8000 francs, c’est encore une personne sur dix.

La classe moyenne inférieure, qui gagne trop pour bénéficier d’une réduction de primes, est elle aussi durement touchée: elle consacre entre 10 et 13% de son revenu disponible aux primes de l’assurance de base. Le recours croissant à des modèles d’assurance moins chers permet toutefois d’alléger en partie cette charge. Cela n’a pas empêché le poids moyen des primes dans le budget des ménages d’augmenter de près de 30% depuis 2006.

Les femmes sont devenues des moteurs de revenus

Aujourd’hui, les mères travaillent beaucoup plus souvent lorsque leurs enfants sont encore en bas âge, et à des taux d’occupation plus élevés que lors de la première enquête sur le budget des ménages, en 2006. Cette évolution a donné un immense coup de boost au revenu moyen des ménages familiaux. Sans cela, la charge moyenne liée aux grands postes de dépenses comme le logement ou les primes aurait nettement augmenté ces 20 dernières années.

Un effet d'économie lié à la réduction de la taille des familles et des ménages en couple

De 2006 à 2024, le taux de natalité en Suisse a reculé de 10%. Les couples sans enfants ou les familles moins nombreuses tirent aussi les statistiques vers le haut, car ces ménages comptent en moyenne moins de personnes à charge et supportent donc moins de dépenses, notamment pour l’alimentation, le logement ou les primes d’assurance-maladie.

Si le taux de natalité était resté au niveau de 2006, les dépenses de consommation mensuelles de ces ménages seraient supérieures de plusieurs centaines de francs et leurs revenus seraient plus faibles. Plus une famille compte d’enfants, plus les parents ont en effet tendance à réduire leur taux d’occupation pour s’en occuper.

La gen Z et les millennials retardent leurs choix

Aujourd’hui, les jeunes adultes vivent en moyenne deux ans plus longtemps chez leurs parents qu’il y a 20 ans. Cela augmente le revenu disponible et le taux d’épargne du foyer parental. S’ils quittaient plus tôt le domicile familial avec leurs revenus encore relativement faibles, davantage de ménages consacreraient une part très importante de leur budget à la consommation.

Dans les centres urbains, les moins de 34 ans vivent en outre souvent dans de petits logements. Ces surfaces plus réduites permettent de compenser en partie, dans les statistiques, les loyers élevés des biens nouvellement mis sur le marché.

Une étude de Deloitte publiée cette année le montre: près de la moitié de la génération Z et 60% des Millennials repoussent des décisions de vie importantes en raison de leur situation financière. Là encore, le fait de retarder un projet familial réduit les dépenses prises en compte dans l’enquête sur le budget des ménages.