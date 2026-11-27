Du Conseil national à l’initiative populaire: des entrepreneuses et entrepreneurs fortunés s’immiscent dans la politique suisse. Mais tout le monde ne siège pas au Parlement.

En bref La famille Blocher possède environ 24 milliards de francs et Magdalena Martullo-Blocher siège au Conseil national pour l’UDC

Le président de MSC, Diego Aponte, et d’autres entrepreneurs ont rendu visite au président américain Donald Trump avec de l’or et des Rolex dans leurs bagages

Gantner et Wietlisbach veulent instaurer une majorité des cantons pour les traités internationaux grâce à l’initiative Kompass

Joschka Schaffner

Beaucoup d'argent signifie beaucoup d'influence. Il n'est donc guère surprenant que certaines des personnes les plus riches de Suisse s'engagent aussi en politique. Cela commence tout en haut du classement: le numéro un de la liste des 300 plus riches de «Bilan», le patron de MSC Diego Aponte emmenait fin 2025 la délégation d'entrepreneurs reçue par le président américain Donald Trump avec de l'or et des Rolex.

Diego Aponte n'est pas le seul émissaire sur le dossier douanier à figurer dans ce palmarès. Si la majorité de ces grandes fortunes préfèrent rester en retrait, l'une d'elles soulève beaucoup de poussière sur le terrain politique. Sans oublier les autres: les véritables élus qui siègent à Berne tout en faisant fructifier leurs affaires en parallèle.

La domination de la famille Blocher

La famille Blocher reste considérée comme la plus riche de l'élite politique. Le patriarche, Christoph Blocher, ancien conseiller fédéral et stratège de l'UDC, continue de commenter chaque semaine l'actualité sur sa chaîne en ligne Tele Blocher, qui a fêté en octobre son 1000e numéro.

Parallèlement, un empire de plusieurs milliards s'est bâti sous son impulsion, réunissant un groupe chimique, des médias et les Läckerli bâlois. Avec quelque 24 milliards de francs, le clan est solidement ancré dans le top 10 des plus riches du pays.

Le classement des 300 plus riches de Suisse La Suisse, pays des personnes les plus riches: plus d'une personne sur deux parmi les 300 plus riches est milliardaire. Leur fortune totale augmente en 2026 de 83,1 milliards (+9,8%) pour atteindre 934,5 milliards de francs – une nouvelle valeur record. Lorsque «Bilanz» a publié pour la première fois la liste des plus riches en 1989, les 100 personnes qui y figuraient alors possédaient ensemble 66 milliards de francs. Qui fait son entrée en 2026, qui réussit le retour de l'année et tous les portraits sont disponibles ici. La Suisse, pays des personnes les plus riches: plus d'une personne sur deux parmi les 300 plus riches est milliardaire. Leur fortune totale augmente en 2026 de 83,1 milliards (+9,8%) pour atteindre 934,5 milliards de francs – une nouvelle valeur record. Lorsque «Bilanz» a publié pour la première fois la liste des plus riches en 1989, les 100 personnes qui y figuraient alors possédaient ensemble 66 milliards de francs. Qui fait son entrée en 2026, qui réussit le retour de l'année et tous les portraits sont disponibles ici.

Christoph Blocher a surtout transmis son ADN politique à sa fille. Magdalena Martullo-Blocher, patronne d'EMS-Chemie, siège depuis onze ans déjà au Conseil national sous les couleurs de l'UDC et s'impose, comme son père autrefois, en figure de proue du parti.

Elle n'est pas la seule parlementaire UDC à voyager en classe affaires. Son collègue de groupe Thomas Matter appartient lui aussi à la direction du parti et figure parmi les 300 plus riches de Suisse, grâce à une fortune de 250 à 300 millions accumulée via les participations de son groupe Matter.

Aux côtés de Christoph Blocher, un autre ancien conseiller national apparaît au classement: la famille de Walter Frey, président du conseil d'administration de l'importateur automobile Emil Frey et mécène des ZSC Lions, pèse entre 4,5 et 5 milliards de francs. Sur le plan politique, il se limite aujourd'hui essentiellement à financer le parti.

Les grandes fortunes influentes du PLR

Le PLR compte lui aussi un ancien parlementaire dans le classement; le roi thurgovien de l'immobilier Hermann Hess, membre du parti depuis plusieurs décennies, a siégé quelques années au Grand Conseil avant de passer près de deux ans au Conseil national.

Le patron d'Ypsomed, Simon Michel, s'engage également sous la Coupole. A la tête de son entreprise de technologie médicale, ce Soleurois pro-UE fait aujourd'hui figure de fer de lance de sa famille, dont la fortune cumulée avoisine les 6 milliards de francs.

Le conseiller national PLR Andri Silberschmidt, candidat zurichois au Conseil d'Etat, ne figure certes pas personnellement dans le classement, mais sa belle-famille y est bien présente. Les Buhofer, de Baar (ZG), dirigent une puissante holding familiale estimée jusqu'à 2 milliards de francs. Une petite fraction de cette manne alimente désormais les caisses du PLR: pour la campagne contre le financement de l'AVS par la TVA, la société Buru Holding a versé 25'000 francs. D'autres dons suivront-ils?

Les lobbyistes hors Parlement

Le patron d'UBS, Sergio Ermotti, n'est certes pas un élu, mais il s'est imposé cette année comme l'une des figures marquantes de la Berne fédérale. Le banquier, dont la fortune est estimée entre 200 et 250 millions de francs, combat avec véhémence le durcissement des règles sur les fonds propres imposées à sa grande banque – sans grand succès jusqu'ici, ni auprès de la ministre des Finances Karin Keller-Sutter, ni au Parlement.

Dans le cercle réuni autour de Diego Aponte figurent aussi le patron de Richemont Johann Rupert, le président de Mercuria Daniel Jaeggi et le cofondateur de Partners Group Fredy Gantner. Johann Rupert manque de peu le top 10 avec 15 à 16 milliards de francs, tandis que Daniel Jaeggi et Fredy Gantner suivent avec respectivement près de 3,5 et 2,5 milliards.

Pour Fredy Gantner, la politique est devenue un passe-temps majeur: avec son associé Urs Wietlisbach, à la tête d'une fortune comparable, il compte parmi les cerveaux de l'initiative Kompass. Celle-ci vise à imposer la double majorité du peuple et des cantons pour les traités internationaux – même si le texte arrivera trop tard dans les urnes pour bloquer son véritable objectif, les accords avec l'Union européenne.