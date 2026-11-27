La famille genevoise Aponte s'empare de la première place du classement des personnes les plus riches. Le clan derrière le géant du transport maritime MSC n'aime toutefois pas être sous les projecteurs. Il préfère miser sur la discrétion.

De capitaine de ferry à 40 milliards de fortune: l'ascension folle de la famille genevoise Aponte

De capitaine de ferry à 40 milliards de fortune: l'ascension folle de la famille genevoise Aponte

En bref Avec 39 à 40 milliards de francs, la famille genevoise d'armateurs Aponte est en tête du classement des fortunes suisses de «Bilan»

MSC exploite plus de 1000 cargos et contrôle plus de 20% du transport de conteneurs

Gianluigi et Rafaela Aponte ont transmis cette année leurs parts dans l'entreprise à leurs enfants Diego et Alexa

Bernadette Hogg

La Suisse n'a pas d'accès à la mer, mais elle règne sur les océans du globe. Depuis Genève, la famille Aponte dirige la plus puissante flotte de porte-conteneurs de la planète, et ce avec un succès éclatant. Le clan d'origine italienne réuni autour du patriarche Gianluigi Aponte décroche ainsi la première place du nouveau classement de Bilan des 300 personnes les plus riches de Suisse.

Selon ce palmarès, la fortune des Aponte atteint désormais 39 à 40 milliards de francs, soit un bond de 15 milliards en l'espace d'un an. La famille s'impose comme la grande gagnante de l'année.

Le classement des 300 plus riches de Suisse La Suisse, pays des personnes les plus riches: plus d'une personne sur deux parmi les 300 plus riches est milliardaire. Leur fortune totale augmente en 2026 de 83,1 milliards (+9,8%) pour atteindre 934,5 milliards de francs – une nouvelle valeur record. Lorsque «Bilanz» a publié pour la première fois la liste des plus riches en 1989, les 100 personnes qui y figuraient alors possédaient ensemble 66 milliards de francs. Qui fait son entrée en 2026, qui réussit le retour de l'année et tous les portraits sont disponibles ici. La Suisse, pays des personnes les plus riches: plus d'une personne sur deux parmi les 300 plus riches est milliardaire. Leur fortune totale augmente en 2026 de 83,1 milliards (+9,8%) pour atteindre 934,5 milliards de francs – une nouvelle valeur record. Lorsque «Bilanz» a publié pour la première fois la liste des plus riches en 1989, les 100 personnes qui y figuraient alors possédaient ensemble 66 milliards de francs. Qui fait son entrée en 2026, qui réussit le retour de l'année et tous les portraits sont disponibles ici.

Un géant mystérieux

Cette envolée spectaculaire s'explique par la santé florissante des affaires familiales. Fondée en 1970, la Mediterranean Shipping Company (MSC) enchaîne les succès: elle contrôle déjà plus de 20% du transport mondial de conteneurs et s'impose comme la première compagnie maritime au monde.

Le fonctionnement interne du clan derrière MSC demeure un secret bien gardé. Les Aponte fuient presque systématiquement les apparitions publiques et les interviews. Alors que d'autres grandes fortunes aiment afficher leur richesse, la famille cultive la simplicité. Selon la «Handelszeitung», Gianluigi Aponte partage toujours son bureau avec son fils Diego, qui pilote aujourd'hui le groupe.

De capitaine de ferry à roi des conteneurs

L'épopée du clan MSC a débuté sur l'eau. Né près de Naples, le patriarche Gianluigi Aponte pilotait autrefois un ferry reliant le continent à Capri. Dans les années 1960, il rencontre à bord Rafaela Diamant, fille d'un banquier genevois, qu'il épouse. A Genève, il trouve un bailleur de fonds et achète son premier cargo grâce à un crédit de 200'000 dollars.

Depuis, le géant des conteneurs s'est implanté partout, y compris en Suisse: fin 2025, MSC a ainsi racheté Hirslanden, le premier groupe hospitalier privé du pays. Sur les mers du monde, l'empire continue également d'étendre son emprise: numéro trois mondial des croisières, il entend encore gagner du terrain, ayant agrandi son île privée dans les Caraïbes en début d'année avant d'en aménager une deuxième.

Insatiable, le groupe s'offre aussi des ports et des chantiers navals aux quatre coins du globe, mais pas seulement. MSC détient notamment la majorité de l'opérateur ferroviaire à grande vitesse Italo et contrôle, via la compagnie maritime Sinokor, plus de 160 pétroliers – une véritable mine d'or supplémentaire dans le contexte de la guerre avec l'Iran.

Des contacts privilégiés jusqu'à la Maison Blanche

S'ils se montrent rares en public, les Aponte savent tirer les ficelles en coulisses grâce à leurs solides réseaux dans l'économie suisse. Leur fille Alexa siège au conseil d'administration de Rolex, comme l'a révélé la «Handelszeitung». Quant à son frère Diego, il passe pour être l'artisan de la rencontre entre des dirigeants de l'économie suisse et le président américain Donald Trump à la Maison Blanche.

La succession à la tête de MSC est d'ores et déjà réglée: Gianluigi et son épouse Rafaela ont transmis cette année leurs parts à leurs deux enfants, le directeur général Diego et la directrice financière Alexa. Le dernier mot revient toutefois toujours au patriarche: au sein du groupe, tout le monde l'appelle «Capitaine», et il reste fermement à la barre.